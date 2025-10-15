Banka upozorila klijente: Plaćanje ovim karticama uskoro više neće biti moguće

Zagrebačka banka poslala je obavijest svojim korisnicima da od 12. studenoga više neće moći koristiti postojeće Visa kartice.

Klijentima su, naime, na adrese dostavljene nove Mastercard kartice.

"Kako biste i dalje nesmetano obavljali kupnje i razna plaćanja na prodajnim mjestima, potrebno je aktivirati Mastercard kartice koje ste primili kao zamjenu za Visa karticu", poručili su iz banke.

Aktivacija kartice moguća je putem bankomata Zagrebačke banke, internetskog ili mobilnog bankarstva te osobnim dolaskom u poslovnicu.