Nakon smrti Olivera Dragojevića, hrvatski su se glazbenici prisjetili kako je Oliver bio velika osoba. Gibonni je za Novu TV progovorio o prvom susretu i prvoj suradnji s Oliverom Dragojevićem, a ispričao je i kako ga je Oliver nagovorio da nosi opremu nakon koncerta.

"Kad sam mu bio u posjeti kad su ga pustili prvi put iz bolnice, teško je govorio i hodao i tražio me da mu pomognem da dođe do sobe. Došli smo u sobu, a on je kupio novu klavijaturu. Znači, on je imao totalno u planu nastaviti. Muzika i ljubav prema familiji, to je ono što je njega držalo ovdje", ispričao je za Novu TV Zlatan Stipišić Gibonni o svom dugogodišnjem prijatelju Oliveru Dragojeviću.

Prisjetio se kako je Oliver njega i Marijana Bana, pjevača nekadašnjeg benda Daleka obala, nagovorio da nakon brucošijade na kojoj su nastupali pomognu tehničaru nositi tešku opremu.

"Svirali smo jednu bucošijadu u Zagrebu, on, Daleka obala i ja. To je završilo u 4:30 ujutro. Jedan se tehničar jadan kilavio s opremom koja je možda teška tonu, tonu i po. Kaže Oliver: 'Pa ne možemo čovjeka ostaviti samoga, idemo mu dati ruke'. Tamo su još neki studenti bili na šanku, gledaju i ne mogu doći sebi kako je Oliver pokrenuo i mene i Bana i kako nosimo skupa s nosačima te stvari", ispričao je Gibonni, dodajući da je Oliver uvijek imao razumijevanja za svakoga i nije nikoga htio ostaviti na cjedilu.

"Nije tu nikada nikakvog glamura bilo, da je on razmišljao o sebi da ima zvjezdani status, kao da nešto nije na njegovome nivou. Bože sačuvaj, to je jednostavno sve na njegovom nivou", ispričao je Gibonni.

Koliko je Oliver bio skroman možda najbolje opisuje kada je Gibonniju rekao kako će, kada ga ljudi prestanu slušati, svirati klavir u hotelu.

"On uopće nije bio svjestan svoje popularnosti. Kada bi razgovarali, meni se nekad učinilo kao da je skrivena kamera, što on ovo priča. On je skroz računao na to da njegova popularnost nije zauvijek, da je to sada tako, ali to će proći pa će on moći svirat klavir u hotelu. Kako njega razuvjeriti i reći tvoj trag je najdublji, tko će te zaboraviti?", kaže Gibonni.

"Mi smo u jednom čovjeku imali ono što je svijet imao s Rayem Charlesom, da čovjek sjedne za klavir i s njegovim glasom da se dogodi čarolija. Izgubili smo ono što je svijet imao u Stevieju Wonderu, jednoga hrabrog, nevjerojatnog pjevača koji, ustvari, nikada nije stajao u leru i išao utabanim stazama, koji nikada nije prestao sebe tražiti. Mislim da je ono puno toga čemu smo se mi divili u svijetu. Možda je on Frank Sinatra. Puno najboljih je on, sam", tako je Gibonni objasnio što za hrvatsku glazbenu scenu znači gubitak voljenog Olivera Dragojevića.