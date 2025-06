Klima uređaj koji se prilagođava Vama

Model LG DualCool AI AIR Deluxe intuitivno prepoznaje uvjete u prostoru i način na koji ga koristite kada je manja prostorija ili kada je manji broj osoba, automatski smanjuje snagu rada, a po potrebi ju povećava. Sve se odvija bez potrebe za stalnim prilagođavanjem postavki, što stvara dojam potpune kontrole i ugode.

Upravljanje je dodatno pojednostavljeno uz LG ThinQ aplikaciju. Rashladite ili zagrijte prostor dok ste još na putu, bez nepotrebne potrošnje energije tijekom dana. Idealno za dom, vikendicu ili radni prostor.

Uz to, DualCool AI AIR Deluxe brine i o kvaliteti zraka. Tehnologije Plasmaster Ionizer Plus i UVnano uklanjaju do 99,9 % bakterija, plijesni, prašine i mirisa. Uređaj se automatski čisti, osiguravajući zdraviju mikroklimu za cijelu obitelj – osobito za djecu i starije članove kućanstva.



Personalizirani dizajn i napredna tehnologija u jednom: ArtCool Gallery

Ako klima uređaj ne želite skrivati, nego ga učiniti dijelom osobnog izraza doma, LG ArtCool Gallery nudi jedinstveno rješenje. Njegova prednja strana izgleda poput okvira za sliku – a sadržaj birate sami. Putna uspomena, dječji crtež ili omiljena fotografija lako se mijenjaju putem aplikacije, dajući prostoru osobnu notu.

PR (Foto: PR)

Iza privlačnog izgleda krije se napredna tehnologija: 3D protok zraka ravnomjerno raspoređuje temperaturu bez neugodnog puhanja, dok Comfort Air funkcija prilagođava smjer strujanja – ljeti prema stropu, zimi prema podu. Sve to uz iznimno tihi rad – od samo 15 dB, gotovo nečujno.

PR (Foto: PR)

Više od klima uređaja: stil, zdravlje i tehnologija

Bilo da birate sofisticirani dizajn ArtCool Gallery modela ili nenametljivu učinkovitost DualCool AI AIR Deluxe uređaja, LG je spojio estetiku s pametnom funkcionalnošću. Ovo nisu samo uređaji za klimatizaciju – to su tehnološki partneri koji brinu o Vašem prostoru i načinu života.

Za one koji žele čist zrak, higijenu, energetsku učinkovitost i jednostavno upravljanje, DualCool AI AIR Deluxe je pravi izbor. A za one koji dodatno cijene i vizualni identitet svog doma, ArtCool Gallery nudi rješenje koje nadmašuje očekivanja.

Uživajte u tišini od svega 15 dB, dišite čišći zrak svakoga dana i budite bez brige uz 5 godina jamstva – jer Vaš dom zaslužuje više.

PR (Foto: PR)