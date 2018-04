Iza premijera Plenkovića su tri burna dana. Rasprava o Istanbulskoj konvenciji podijelila mu je stranku, a zbog one o povjerenju ministrici Dalić nije nedostajalo ni obračuna s oporbom.

Premijer je pokušao odati dojam ležernosti, no to mu nije uvijek polazilo za rukom.

Prividno raspoloženog odavale su ga sitnice, a kulminacija nervoze je, kaže stručnjakinja za komunikaciju, bila baš u petak. Iz takta ga je izbacio Miro Bulj.

"Kad ćete prestati voditi suverenističku politiku, a prestati biti briselski ćato?", poručio je premijeru Bulj.

"Zahvaljujem zastupniče Panj, pardon Bulj. Pala mi je na pamet serija "Čovik i po" kad god vi nastupate pa me neodoljivo podsječate na Franju", odgorovio mu je Plenković.

"On si nikada neće dopustiti niti podizanje tona niti bilo kakvo drugo ekscentrično ponašanje. Međutim, činjenica da je zastupnika u Saboru nazvao Panjem, pa onda nakon toga to pokušao ublažiti referirajući se na nešto drugo, pokazuje zapravo da je prilično nervozan", smatra Gabrijela Kišiček, komunikacijska stručnjakinja.

Situaciju je čak pokušao izgladiti odlaskom do Bulja u zastupničke klupe. Bulj ponuđenu ruku nije prihvatio, ali, kaže, premijeru nije ni zamjerio.

"On je pružao ruku, ja mu nisam dao ruku iz toga razloga - ne vidim da ti PR-ovski potezi nešto znače", rekao je nakon svega Bulj.

"Franjo Panj je lik iz serije Čovik i po. Jedna fantastična scena između Borisa Dvornika i Špire Guberine i kad to vidite, vidit ćete da je to bilo s respektom prema njemu kao čovjeku koji me podsjeća na Špiru Guberinu. To je jako dobro bilo u biti", i dalje se pravdao premijer, ovaj put pred novinarima.

No dok se premijer opravdava odaje ga osmjeh, baš kao i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, koji je dok je ovaj medijima davao izjavu, stajao iza njega.

"Za njega je naravno karakteristično i općepoznato obraćanje svisoka i svojevrsno dociranje u kojemu on zapravo i umanjuje kritike i omalovažava na neki način one koji ga kritiziraju", ističe Kišiček.

Ovih dana premijer se šalio i s oporbom, točnije SDP-ovim zastupnikom koji mu je pokazivao fotografije s presica Vlade.

"Moram priznati da ste vi prvi muškarac koji mi je toliko mojih slika pokazivao. To mi se nikad još nije dogodilo u životu", poručio je Marasu premijer Plenković.

Ali i bio je pretjerano srdačan s onima s kojima se razišao, na primjer Hrastovim dvojcem Zekanović-Ilčić.

Iz ove je krize premijer izišao kao pobjednik. No s obzirom na sve tanju većinu, na novu možda nećemo trebati previše čekati.

