Pala liječnica koja je kolegi pisala plaćeni dopust u bolnici, a on radio u njezinoj privatnoj poliklinici

Voditeljica Odjela zdravstvene ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske, a ujedno i vlasnica privatne poliklinike pisala je muškarcu plaćene dopuste, a za to je vrijeme on obavljao prethodno zakazane medicinske preglede i zahvate u njezinoj privatnoj poliklinici.

Osumnjičeni su izravno sebi pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od gotovo 25 000 eura, a za koji iznosu su ujedno i oštetili zdravstvenu ustanovu u vlasništvu RH.

Privatnoj poliklinici je pribavljena protupravna imovinska korist u iznosu od preko 55 000 eura, navela je policija.

Slučaj je nakon sjednice Vlade komentirao ministar zdravstva Vili Beroš i osudio zlouporabu javnih ovlasti u ovom slučaju.

Priopćenje PU zadarske prenosimo u cijelosti:

"Policijski službenici Policijske uprave zadarske, Službe kriminalističke policije, Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije proveli su kriminalističko istraživanje protiv dvoje hrvatskih državljana u dobi od 58 i 59 godina kojim je utvrđena osnovana sumnja na počinjenje kaznenih djela protiv gospodarstva i to Zlouporaba položaja i ovlasti i Krivotvorenje službene ili poslovne isprave.



Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđena osnovana sumnja da je 58-godišnjakinja, kao voditeljica Odjela zdravstvene ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske, a ujedno i vlasnica privatne poliklinike zajedno s 59-godišnjim hrvatskim državljaninom, liječnikom zaposlenom na istom Odjelu, a ujedno i zaposlenikom navedene privatne poliklinike, u periodu od početka 2019. godine do kraja 2023. godine zajednički i dogovorno u nakani da za sebe i navedenu privatnu polikliniku pribave nepripadnu imovinsku korist na štetu zdravstvene ustanove u vlasništvu RH postupali na način da je osumnjičena kao voditeljica Odjela neosnovano i neutemeljeno odobravala osumnjičenom višekratno plaćene dopuste iako svjesna, da isti na to nema pravo, za koje vrijeme je osumnjičeni obavljao prethodno zakazane medicinske preglede i zahvate u njezinoj privatnoj poliklinici.

Tako neosnovani plaćeni dopusti su 59-godišnjaku obračunati i plaćeni prilikom obračuna plaće, na štetu zdravstvene ustanove u vlasništvu RH.



Jednako tako utvrđeno je da su osumnjičenici za vrijeme radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi, obavljali zdravstvene preglede i operacijske zahvate u privatnoj poliklinici u vlasništvu 58-godišnjakinje te da su višekratno u poslovnu dokumentaciju o prisutnosti na radu upisivali neistinite podatke o prekovremenom radu, pri čemu su dio neosnovano upisanih dana i radnih prekovremenih sati odradili u privatnoj poliklinici u vlasništvu 58-godišnjakinje.



Postupanjem na navedeni način osumnjičeni su izravno sebi pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od gotovo 25.000 eura, a za koji iznosu su ujedno i oštetili zdravstvenu ustanovu u vlasništvu RH. Privatnoj poliklinici je pribavljena protupravna imovinska korist u iznosu od preko 55.000 eura.

Protiv osumnjičenih osoba, nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru podnesena je kaznena prijava te je 58-godišnjakinja predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.

