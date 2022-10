U subotu poslijepodne je u moru kod Splita zabilježeno nekoliko pijavica. Najveća je snimljena ispred Sutivana i Supetra na Braču.

Vrlo snažna pijavica stvorila se u subotu posijepodne u blizini Splita nakon 16 sati, a trajala je desetak minuta. Do kopna nije stigla.

Ranije se na moru između Splita i Šolte razvila pijavica koja se kratko približila natjecateljima 91. Splitske Mrduje, no bila je na dovoljnoj udaljenosti da natjecatelji budu sigurni.



U to vrijeme, većina ih je stigla na cilj, no nekoliko je jedrilica i dalje bilo na moru. Srećom, pijavica ih nije zahvatila, navodi Dalmacija danas, čiji je glavni urednik Rade Popadić pijavicu uspio i snimiti.

