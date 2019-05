Zagrebački gradonačelnik odlučio je preseliti 29 obitelji slabijeg imovinskog stanja, pretežito Roma, iz Novog Jelkovca, Plinarskog naselja, Struga i Savice u Novi Petruševec, u uredske prostore u zgradi koja nema čiste papire i uopće nije građena za stanovanje.

Mjesecima su i stari i novi mogući stanari Petruševca pokušavali doći do neke konkretne informacije, pisali su peticije, organizirali prosvjede, ali do Milana Bandića nisu uspjeli doći. Gradonačelnik pak tek u izjavama u medijima potvrđuje svoj plan, a reporterka Provjerenog Ema Branica odlučila je razgovarati i s mještanima Petruševca, kao i ljudima koji bi trebali doći živjeti u spomenutu zgradu.

Riječ je o zgradi koja je sagrađena u ratno doba, početkom devedesetih, a 2003. godine kupuje ju Grad i u nju investira 29 milijuna kuna, s namjenom da u zgradi bude tehnološki park, odnosno poduzetnički inkubator. Od tada je zgrada bila zapuštena. Zgrada je danas cijela popucala, vidljivo je to i izvana. Investitor je u hali pokraj proizvodio aluminijska vrata i prozore, a u zgradi su povremeno spavali radnici.

Nakon 15 godina Grad Zagreb započeo je obnovu zgrade i, prema riječima predsjednika Mjesnog odbora Petruševec, u to uložio 3 milijuna kuna. Tada su im, govore, majstori rekli kako će se u tu zgradu doseliti Romi iz drugih zagrebačkih naselja. Zatražili su objašenjenje od Vijeća gradske četvrti i poglavarstva. Dobili su, kažu, tek šturi odgovor u kojem navode kako Grad principom dobrog gospodarstvenika obnavlja ovu zgradu, a da će namjena biti naknadno određena.

"Ja nisam pismena! Ja neću pisati i štampati u uredu! To je ured, ja hoću kuću, dvorište, cvijeće da imam kao svaki normalan čovjek", govori za Provjereno Suana Bajrić iz Plinarskog naselja koje se nalazi tik uz poslovnu zonu na zagrebačkoj Radničkoj cesti. "Mi nećemo geto! Geto ne želimo i dosta nam je geta! Dosta nam je sramote da nas svatko maltretira koliko hoće i da nas naziva i da smrdimo i da smo cigani, ovakvi, onakvi", kaže Suana.

"Čak su građani radili i peticiju gdje je 1760, ako se ne varam, potpisa došlo do gradonačelnika. On je rekao da ga ni to ne obavezuje, pa ja ne znam jel mi građani imamo ikakva prava ili je ovo grad samo našeg gradonačelnika", govori Jozo Jurić, predsjednik Mjesnog odbora Petruševec.

Prije tri mjeseca Petruševčani su održali prosvjed na kojem se pojavio transparent "uzmi ih sebi", pa su prozvani i romofobima. Ono na što oni upozoravaju, kažu, nema veze s Romima, već s nehumanošću jer je infrastruktura nedostatna, kako same zgrade, tako i kvarta. Škola je prekapacitirana, isto kao i vrtić, upozoravaju građani. Pedeset posto djece već sad je iz socijalno ugroženih obitelji, a stručnih djelatnika itekako nedostaje, kažu građani.

Što o svemu kaže gradonačelnik Bandić, a što kažu mještani Petruševca, predsjednik lokalnog mjesnog odbora i neki od vjerojatno budućih stanara zgrade u Novom Petruševcu, pogledajte u prilogu Eme Branice u 'Provjerenom' večeras u 22:30 na Novoj TV.