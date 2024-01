Profesori zabrinuti prijedlogom promjena u nastavi: "Omalovažavate našu djecu"

Nastavnici povijesti, nezadovoljni prijedlogom promjenama u nastavi, skupili su više od 1600 potpisa u sklopu peticije "Stop sječi nastave povijesti u hrvatskim školama".

Tvrde kako se učenicima četverogodišnjih strukovnih škola planira predavati hrvatska povijest samo od 18. stoljeća.

Iz Agencije za strukovno obrazovanje poručili su da navedeni dokumenti nisu nigdje javno objavljeni te ne vide razlog da o tome raspravljaju prije nego što budu upućeni na javno savjetovanje.

Profesori strahuju i hoće li se smanjiti satnica predmeta.

"Tim činom, tim prijedlogom, taj koji je to predložio omalovažava našu djecu jer im daje do znanja, kao pa vi ste strukovna škola, to vama ne treba, što će to vama, vi ćete izučiti neki svoj zanat.

To nikako nije u redu, to su dakle mladi, pametni, kvalitetni ljudi koji trebaju imati neka opća znanja i nikako smanjiti", izjavila je Biljana Mladina, profesorica povijesti.

Važnost povijesti je univerzalna za svaki narod pa tako i Hrvate.

"Svaki narod treba znati svoju povijest dakle svaki, tako i hrvatski narod mora znati svoju povijest od početka dakle nikako se ne slažem s tom idejom, nikako!", zaključila je profesorica Mladina.