Premijer se u ponedjeljak sastaje s nizom sindikata, Željko Stipić poručuje: "Već dva tjedna smo na čekanju"

"U ponedjeljak bi premijer Andrej Plenković trebao razgovarati s dosta širokim spektrom sugovornika. S predstavnicima sindikata državnih i javnih službi, a to su naravno i profesori, medicinske sestre i policajci i s njima razgovarati. Svi oni traže povećanje plaće i materijalnih prava zasad su samo čini se liječnici donekle riješeni. Svi ostali također žele svoj dio prava koji misle da zaslužuju pa tako i prosvjetari. U ponedjeljak će tamo biti i Željko Stipić iz sindikata Preporod", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV, Hrvoje Krešić.

"Mi ponajprije očekujemo da se riješi naš problem. Već dva tjedna mi smo na čekanju, mi smo naš zahtjev Vladi uputili i to je isplata jednog dodatka koji bi bio u visini od deset posto. Čekali smo prvo tjedan dana pa je onda išla neka požarnica pa onda još tjedan dana i sad je naprosto kraj tome", rekao je Stipić.

Sastanak s premijerom trebao bi odgovoriti na mnoga pitanja, Stipić napominje da očekuju jedan od tri moguća odgovora.

"Da nam se zahtjev prihvaća ili da nam se zahtjev odbija ili ono što je najvjerojatnije, a to je da će se pokušati naći neko kompromisno rješenje, neka sredina", napomenuo je Stipić.

Na kompromisna rješenja neće pristati.

"Naš je zahtjev deset posto zato jer smatramo da su svi argumenti na našoj strani. Nažalost, troškovi života rastu na dnevnoj bazi. Cijena našeg rada pada. Mi smo imali prošle godine na neki način tu utrku s inflacijom koju smo izgubili. Ove godine ta utrka se nastavila i stvarno ovih deset posto to je minimalan zahtjev", istaknuo je Stipić i dodao da ako Vlada želi riješiti njihovo pitanje i ako su profesori Vladi stvarno važni, onda velike dvojbe oko prihvaćanja zahtjeva neće biti.

Štrajk je opcija

"Sindikati nemaju drugih alata, jedno je prosvjed, to je Markov trg, ili ćemo se ukazati tu, ali zna se što onda nakon toga slijedi, štrajk. Naravno, zadnji su tjedni nastave i o tome trebamo voditi računa svi. Kad kažem svi mislim i na Vladu. Svakako tu je zaključivanje ocjena, tu je ispitivanje, tu su na kraju poslovi državne mature. U svakom slučaju što se god tu poremeti to je ozbiljno. Zato se očekuje da sutra svi budemo na razini zadatka, a ponajprije mislim na Vladu Republike Hrvatske da ono što je argumentirano, ono što je utemeljeno da se to radnicima javnim službama, a osobito radnicima u školstvu i pruži", izjavio je Stipić.

Kako navodi smatra da si je premijer sam zakomplicirao stvari razgovorima jedan na jedan s liječnicima.

"Ja sam gotovo siguran da je naš premijer kad je prije mjesec, mjesec i pol dana riješio problem s liječnicima onako kako je riješio, da je on već znao da će mu doći sutrašnji dan. To je bilo pitanje dana, tjedna. Svi smo u istoj priči. Prema tome ne mogu se na jedan način rješavati problemi jednih, a na drugi način problemi drugih", zaključio je Stipić.

"U ponedjeljak u 9:30 održati će se sastanak premijera i sindikata, a nakon toga i sjednica GSV-a. Vidjet ćemo kako će proći i ročište na kojem će se odlučiti hoće li sutrašnji štrajk koji počinje u sedam sati u hrvatskom pravosuđu biti legalan", rekao je Krešić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.