Nadzorne kamere u Dubrovniku u kolovozu prošle godine snimile su pokušaj ubojstva - 22-godišnjak je s mosta na Pilama bacio 26-godišnjeg Petra Mihaljevića i on je jedva preživio. Počinitelj koji je optužen za pokušaj ubojstva danas je na slobodi i čeka pravomoćnu presudu. Mihaljević je o slučaju progovorio pred kamerama Dnevnika Nove TV.

Petar Mihaljevića (26) u kolovozu prošle godine s mosta na Pilama u Dubrovniku bacio je 22-godišnjak. Mihaljević je rekao da je svemu prethodila prepirka jer on kao konobar nije imao leda. Počinitelj je još na slobodi: nepravomoćno je osuđen na tri, odnosno godinu i pol u zatvoru, i čeka se pravomoćna presuda.

"Krenuo me je baciti i nije uspio, prvi put sam se uspio oduprijeti. Drugi put me bacio. Uhvatio me za noge i prevrnuo kao vreću patata", rekao je Mihaljević tijekom razgovora s reporterkom Dnevnika Nove TV Paulom Klaić Saulačić.

"Nakon toga se ničega ne sjećam. Probudio sam se nakon pet dana u induciranoj komi. Sjećam se samo da se budim u bolnici na traumatologiji", ispričao je

Komentirao je i činjenicu da je čovjek koji je to napravio još uvijek na slobodi.

"To me jako muči. Borim se, idem na fizikalne, dao sam milijun posto sebe da preživim. Dok sam bio u induciranoj komi, prognoze su bile da se neću izvući ili da ću biti invalid. Ja se borim, ne znam hoću li se uspjeti vratiti na ono što sam bio", rekao je.

"Ta me presuda dotukla, depresivan sam postao. Uništio mi je život. Zar jedan uništeni život tako malo vrijedi? To mi nije jasno nikako", dodao je.

Zbog toga je na rehabilitaciji u Veloj Luci na Korčuli.

"Imam teške ozljede kralježnice i teško se krećem. Osjećam se kao da imam 90 godina, a imam 26. Imam traume, noćne more, pijem tablete. Zbog bolova u kralježnici na lijevo uho ne čujem 90 posto", rekao je Mihaljević.

"Puno ljudi mi je uplatilo novac na račun i očekuje se još humanitarnih akcija. Jako sam zahvalan tim ljudima. Ne mogu to opisati", istaknuo je na kraju razgovora za Dnevnik Nove TV.

Snimku bacanja s mosta koju je zabilježila nadzorna kamera možete pogledati u videoprilogu na vrhu članka.

