Pregled želuca u splitskoj bolnici za Mariju Laptalo pretvorio se u noćnu moru. Ionako bolan postupak za ženu koja ima dvije kronične bolesti rezultirao je slomljenim zubima i ustima punim rana.

"Kad sam izašla na hodnik i kad su me prijateljice vidjele, nisu mogle vjerovati kako izgledam, koliko se tresem i kako plačem. Radim kao voditelj i spiker, a grlo mi je u ranama. Ne mogu gutati i u tri dana sam pojela tri jogurta jer me previše boli. A napominjem opet, dijabetičar sam. Ždrijelo i grlo su mi u ranama", ispričala nam je svoje horor-iskustvo na KBC-u Split HRT-ova spikerica s Radija Dubrovnik Marija Laptalo.

Kaže kako su joj na pregledu želuca djelomično slomili dva zuba, a aparatom joj je naneseno i više ozljeda usne šupljine.

Boluje od kroničnog gastritisa, pa je na gastroskopiji bila već mnogo puta. Ovaj ju je put zbog sumnje u malignu tvorevinu liječnik iz Dubrovnika uputio u Split na pregled želuca endoskopskim ultrazvukom (EUS), postupak koji traje dulje nego obična gastroskopija, a i cijev je deblja. U splitskoj bolnici napomenula je da je dijabetičar koji ne smije predugo biti natašte i nakon nekoliko pokušaja uspjela jednoj sestri predati svoje papire i nalaze. Nakon sat vremena napokon je primljena.

"Primila me sestra, doktora još nije bilo. Odmah sam shvatila da od anestezije nema ništa i sestra mi je rekla da što sam, kao, očekivala, da se to ne radi tako i da u Dubrovniku ionako nitko ne zna ništa o toj pretrazi jer nitko nije ni gledao kako izgleda. Tu sam se već uzrujala jer sam pretpostavila da je zeznuto, a nemam pojma što me čeka jer mi nitko ništa ne objašnjava", nastavlja.

"Osjećala sam se kao priklana svinja"

"Ulaze dva doktora, jedan ima manje od 30 godina, ja mislim, nitko se ne predstavlja, nitko mi se ne obraća, uzimaju nalaze i počinju biti vidno iznervirani što sam uopće tu i što im se šalju "čvrge" od 13 mm. Ja komentiram da je to na početku bio polip koji se razlio na zahvatu, on tvrdi da nemam nijedan nalaz, ja tvrdim da imam sve i da nisam tu zbog polipa iako je s njim sve počelo. Još uvijek me nitko nije pogledao, okrenuti su mi leđima i cijelo vrijeme tvrde da nemam nijedan nalaz. Ni CT, ni zadnje stanje, ni taj polip. Tražila sam da mi da papire i pokazala mu", priča dalje, još uvijek potresena.

Dodaje da joj je sestra dala nešto za što je pretpostavljala da je za smirenje, ali nije se dogodilo ništa.

Tada je počeo užas.

"Stavljaju mi plastični usnik i nitko ništa. Bez anestezije za grlo, bez pogleda, ne znam što će mi raditi. Bez riječi pripreme. Dakle, ubili su me. 40 minuta silovanja. Osjećala sam se kao priklana svinja kojoj žicom čiste crijeva. Doktor je toliko potezao tu cijev da uopće nisam znala što bih. Prije uzimanja uzorka shvatila sam da mi izlazi krv i pokušala pokazati prstom. Nitko ništa. Pa trebaš pogledati čovjeka koji ti nešto pokušava pokazati. Već shvaćam i da su mi dva prednja zuba slomljena, ali nitko me ne obada", govori.

Sestra ju je nekoliko puta iz utjehe uhvatila za rame. Liječnik za to vrijeme navodno ne može pravilno uzeti uzorak, ne gleda je i živcira se, a s kolegicom koja ulazi u prostoriju priča o drugom pacijentu.

"Ja sam mislila da sam umrla od poniženja. Osjećala sam se kao lutka na obdukciji. Rasplakala sam se na kraju, a ja u bolnici ne plačem. Govorim sestri da su mi slomljeni zubi... Ništa. Na kraju mi sestra kaže: 'Ne vidi se na vama koliko možete podnijet'", govori Laptalo.

Ponižena je, zgrožena i traumatizirana. Izašla je u javnost jer ne želi da se takvo što ikome više ponovi. Od bolnice će tražiti da provede unutarnji nadzor.

Iz bolnice joj se ni tri dana nakon pregleda nitko nije javio.