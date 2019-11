Predsjednik Glavnog odbora HVIDR-e Josip Periša u utorak je osudio odbacivanje 13 kaznenih prijava protiv čelnika SDSS-a Milorada Pupovca, kojega su braniteljske udruge prijavile za širenje govora mržnje i omalovažavanje Hrvatske, a Državno odvjetništvo prozvao je kao "jugoslavensko i boljševičko leglo".

Nakon što je zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo odbacilo prijave protiv Milorada Pupovca, koji se zbog svojih izjava nakon ljetošnjih napada na pripadnike srpske manjine našao na meti optužbi da je poticao na mržnju i povrijedio ugled države, Periša je izjavio kako glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić treba odstupiti, dok je DORH nazvao "jugoslavenskim i boljševičkim leglom".

"DORH nije ništa učinio na procesuiranju srpskih ratnih zločinaca, a to opravdavaju protokom vremena i starosti svjedoka. Zbog toga ćemo inzistirati da se godišnja izvješća Državnog odvjetništva za 2017. i 2018. godinu odbace, nakon čega Dražen Jelenić mora odstupiti. I ne samo on nego i svi njegovi zamjenici koji su jednako krivi", istaknuo je.

Smatra da nitko nije utjecao na DORH da u posljednjih 25 godina procesuira i osudi srpske ratne zločince. "Ono je jednostavno nesposobno, nekompetentno i nezainteresirano, unatoč tome što se radi o glomaznom aparatu s više od 1700 zaposlenih", naglašava Periša.

HVIDR-a neće stati samo na pritisku preko medija na saborske zastupnike

"Ultimativno ćemo pred hrvatskom javnosti postaviti tezu da ćemo, ako se prihvate izvješća Državnog odvjetništva, poduzeti akcije koje neće biti nimalo ugodne", poručio je Periša, a na pitanje kakve će to akcije biti odgovorio je: "O tom potom."

Predsjednik HVIDR-e Josip Đakić nije bio dostupan za izjavu i reakciju.

Penava "blago iznenađen"

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava (HDZ) izjavio je u utorak da je "blago iznenađen" odbacivanjem kaznenih prijava protiv Pupovca.

"Blago me iznenadilo. Ne mogu komentirati jer nisam upoznat s detaljima da bih mogao suditi o tome i izreći svoje mišljenje", izjavio je Penava. Komentirajući zahtjeve HVIDR-e da zbog toga poteza glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić podnese ostavku, Penava je rekao da je to "stvar HVIDR-e", pri čemu treba oštro razlučiti rukovodstvo od članstva Hvidre.

"Za mene su to dva dijametralno suprotna pojma. Prema članstvu imam iznimno poštovanje, a prema vodstvu nemam osobito dobro mišljenje", rekao je Penava uoči okruglog stola "Ovčara - zločin bez kazne".

Komentirao i aferu WhatsApp

Vezano za aferu WhatsApp, ponovio je da je bio član grupe na Viberu, i to samo dva dana.

"Učlanio me netko od članova, pretpostavljam član grupe i HDZ-a, ali zbog opsega poruka i svoje preopterećenosti odabrao sam opciju "leave and delete". To je bilo prije dva tjedna", rekao je Penava.

Dodao je kako zbog tempa obveza nije mogao pratiti stotine poruka.

"Po pozdravima koji su mi upućeni kada sam pristupio grupi, riječ je o članovima HDZ-a. To je sve što mogu reći", rekao je Penava o svom članstvu u zatvorenim grupama društvenih mreža na kojima se kritiziralo vodstvo HDZ-a.

Istaknuo je da je on uvijek za slobodu govora, ali i da mora postojati odgovornost kada se pripada određenoj skupini. "Morate se držati pravila igre jer vas to drži skupinom, a ne ruljom", rekao je Penava.

Upitan o pomacima u istraživanju ratnih zločina, Penava je kazao kako činjenica da je tek tijekom 2018. osnovan stručni tim Ministarstva unutarnjih poslova koji se bavi zločinima na Ovčari dovoljno "govori sama za sebe".

Ivan Penava (Foto: Pixsell,Davor Javorović)

Naglasio je kako su zločin koji se dogodio na cijelom prostoru grada Vukovara hrvatske institucije zaobišle.

Penava ističe i kako se od novog prosvjeda u Vukovaru odustalo jer smatra da "prosvjed drugi put ne bi imao smisla ako bi bio miran", ako ne bi imao dodatnu energiju koja bi dovela do promjene.

"Mislim da u ovom trenutku treba sačekati i iskoristiti demokratske metode kako bi se ta tematika nametnula, prvenstveno tu mislim na izborni proces", rekao je Penava, a ustvrdio je i kako premijer Plenković nije tražio da se novi prosvjed ne održi.

"Ova tema daleko je po važnosti iznad dnevne politike. Ove stvari moramo riješiti kao društvo. Mislim da je odgovornost na svima onima koji misle o sebi kao odgovornim političarima", ističe Penava. (Hina)