Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u petak je ustvrdio da premijer Andrej Plenković pokazuje pravi karakter autokrata i kako je sve jasnije da je pokrovitelj sramotnih korupcijskih afera za koje su odgovorni ljudi koje je on birao.

"U izgradnji države u ovih 30 godina nagledali smo se svega i svakakvih aktera, od onih s plemenitim namjerama do onih koji svoju poziciju vide isključivo zbog osobnog probitka i u tu kategoriju ubrajam i aktualnog premijera, izvjesnog AP-a. Andrej Plenković, sve je očitije, pokazuje svoj pravi karakter autokrata, autoritarne crte i sve je jasnije da je pokrovitelj sramotnih korupcijskih afera za koje su odgovorni ljudi koje je on birao”, kazao je Ivan Penava na konferenciji za novinare u Saboru.

Naglasio je da je Domovinski pokret predstavio svoj program s deset domovinskih stupova za preobrazbu Hrvatske, od kojih je domovinski duh na prvom mjestu, "što osjećaju svi osim izvjesnog AP-a".

Jasno je da Andrej Plenković iskazuje više nego značajan deficit u demokratskom promišljanju, a kroz prizmu najnovije inicijative za izmjenu Zakona o kaznenom postupku, kojim pokušava ugasiti slobodu govora ocrtava jedan karakter iz bivših vremena, vremena golih otoka i zatvaranja ljudi zbog slobode govora, ustvrdio je.

Sve više "to umiveno briselsko lice podsjeća na stereotipni tip balkanskog političara, koji je izrastao iz blatnjavih vojničkih čizama i koji je obučen u sivo-maslinasti vojnički šinjel s činovima majora", smatra Penava.

"Plenković treba odgovoriti samo na dva pitanja - je li istina da je u Vladi primio svoju miljenicu, ali osumnjičenicu iz afere Softver, bivšu ministricu, da je ušla na neke stražnje ulaze, koliko puta je to napravila te je li joj u tom razgovoru garantirao i nudio da će sve biti u redu i da joj se ništa neće dogoditi s aspekta progona”, poručio je.

Pitanje za sve nas je tko nas to vodi i kuda idemo kada "prvi čovjek Vlade prima na stražnje ulaze Uskokove osumnjičenike i ljude koji dolaze iz istražnih zatvora, a koje toliko zdušno brani, drži u Predsjedništvu svoje stranke i blizu sebe", napominje.

Andrej Plenković (Foto: Goran Mehkek)

Istup Josipe Rimac najbolje govori kakva je situacija trenutačno u Hrvatskoj i koliko je Plenkoviću stalo da ga se u suradnji sa svojom drugom miljenicom, glavnom državnom odvjetnicom, sačuva. Taj istup ne treba nikako drugačije shvatiti nego kao "izravnu poruku izvjesnom AP-u da vidi da se lako dođe u medije i da se svašta, a on to dobro zna, može ispričati. Poruka je jasna i AP-u, ali i glavnoj državnoj odvjetnici", ocijenio je.

"Narodu treba biti jasno da se vladajuća kasta šali sa svima nama i da mora vratiti državu na one staze jednakih šansi za sve, a ne samo za povlaštene, one koji sjede na vrhu piramide. A mislim da napetost izvjesnog AP-a vrišti da se Hrvatska umorila od njega, ali izgleda da se i on umorio od Hrvatske”, izjavio je Penava.