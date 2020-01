Gradonačelnik Vukovara, HDZ-ov Ivan Penava u Hrvatskom tjedniku je napao premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića te poručio kako je sada još motiviraniji za unutarstranačke izbore.

”Plenković vodi HDZ u pogrešnom smjeru, zato sam sada još motiviraniji za unutarstranačke izbore", kazao je Penava.

Penava je izjavom da vodi HDZ u pogrešnom smjeru izravno napao Plenkovića, a iz njegovih riječi može se iščitati kako će se kandidirati za šefa stranke na unutarstranačkim izborima.

Članak je u desničarskom tjedniku objavljen na naslovnicu uz naslov “Ne može se više šutjeti”.

Novinari su Plenkovića pitali kako komentiraju njegovu izjavu na što je on poručio kako nije vidio taj intervju.

Nakon što su mu novinari rekli da je Penava to izjavio u članku u Hrvatskom tjedniku, Plenković je odgovorio: "Tamo je to kazao? Moram ja to pročitati"

Da će se kandidirati za šefa HDZ-a nedavno je najavio Ljubo Ćesić Rojs poručivši kako će biti čvrste ruke te će "stranku vratiti Tuđmanu".