I predsjednik SDP-a Peđa Grbin komentirao je obustavu lijekova bolnicama. Kaže da nije riječ o uobičajenom stanju.

"Socijalna država mora osigurati zdravstvenu zaštitu svojim građanima, pogotovo kada oni plaćaju zdravstveno i dopunsko osiguranje, a često zato što ga ne mogu dobiti, moraju plaćati privatnu zdravstvenu skrb. Zadaća države je osigurati da bolnički sustav funkcionira, a onda kada se kaže da je uobičajeno da se pred izbore blokira isporuka lijekova, e onda je to divljaštvo. Mi u SDP-u takvo divljaštvo osuđujemo," rekao je Grbin.

Dodaje da problem već neko vrijeme postoji, ali da je eskalirao nekoliko puta u zadnjih pola godine.

"Danas je došlo do usijanja samo zato što Vili Beroš, Zdravko Marić i Andrej Plenković ne radi svoj posao", smatra Grbin.

"Ne može predsjednik Vlade građanima koji su blokirani i kojima ne želi produžiti moratorij za ovrhe reći dugovi se moraju plaćati, a onda on kao čelnik čovjek ne plaćati milijarde za lijekove. To naprosto ne ide i želim da mu to bude jasno", dodaje Grbin.

Danko Velimir Vrdoljak, voditelj SDP-ovog Savjeta za zdravstvo, podsjeća da su dugovi u zdravstvu 2015. bili 2,6 milijardi kuna, te je bio u smanjivanju.

"Mislili smo da je Kujundžić najgori ministar na svijetu, mislili smo da idemo u bankrot, u kojem i jesmo. U 2020. je dug eksponencijalno porastao. Došao je na oko 6 milijardi. Kada pribrojimo sva druga dugovanja mi smo danas na 13,5 milijardi kuna ukupnog duga zdravstvenog sustava," rekao je Vrdoljak.

Predlaže da se već danas ukinu limiti i da se bolnice plaća po izvršenjima i kvaliteti te naveo kako su bolnice za vrijeme korone pružale manje usluga, a neke su radile 30 do 50 posto kapaciteta. Pita se gdje je novac, dok je Grbin protiv poskupljenja zdravstvene zaštite.

Podsjetimo, najveća hrvatska veledrogerija Medika od danas zbog duga od 2 milijarde kuna obustavlja isporuku lijekova i medicinskog materijala svim bolnicama.