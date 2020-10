Saborski zastupnik i kandidat za predsjednika SDP-a Peđa Grbin u subotu je novinarima u Puli rekao kako nema posebnog komentara na izjavu predsjednika Milanovića o njemu te zatim ustvrdio da se "predsjednik ovih dana očito odlučio braniti ili hraniti konfliktom".

"Nemam posebnog komentara. Predsjednik Republike se ovih dana očito odlučio braniti ili ako hoćete - hraniti konfliktom. Osobno ja u tome nemam ni najmanju namjeru sudjelovati, konflikt neću podgrijavati. Neka govori što želi, nemam namjeru sudjelovati u tome", kratko je poručio Peđa Grbin, koji je u subotu glasovao u Puli u drugom krugu unutarstranačkih izbora.

Peđa Grbin branio je performans saborskih zastupnica Dalije Orešković i Marijane Puljak, koje su postavile ploču "Ured predsjednika" pred ulaz u "Klub" Dragana Kovačevića, uz ocjenu da se pravo demonstriranja ne smije nikome oduzeti. A na to je odgovorio predsjednik Milanović pitanjem je li demokracija da se političke suparnike ne smije verbalno napadati i preispitivati logičnost, utemeljenost ili pristojnost njihovih nastupa.

"Opet logičke greške, kandidat za predsjednika SDP-a nažalost nije uspio složiti suvislu rečenicu, to mu je moja poruka. Dakle, ne mora me zvati ubuduće, ali ako tako misli voditi SDP - ne bu dobro. Sretno u stranačkim izborima" - poručio je Milanović Grbinu. Da se političke suparnike ne smije verbalno napadati i preispitivati logičnost, utemeljenost ili pristojnost njihovih nastupa... to je demokracija? Dakle, sretno u stranačkim izborima, dodao je Milanović.