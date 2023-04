Novi pomor pčela u Međimurju. Milijuni pčela uginuli su zbog poljoprivrednika koji je uljanu repicu tretirao na neispravan način. Državna inspekcija je na terenu, a pčelari zbaraju štetu.

Sa suzama u očima, Mladen Mikulan se oprostio od svojih pčela. Jedna po jedna padale su mrtve u sve 24 košnice koliko ih ima.

"Ako bi bila dobra berba moralo bi biti negdje oko 400 kila", kazao je Mikulan koji je ostao bez ičega. I kod Dražena Bogdana je ista priča.

Milijun njih uginulo je zato što je u blizini poljoprivrednik prskao uljanu repicu insekticidom, u cvatu. To je trebao napraviti prije cvatnje. Državna inspekcija već je izašla na terene, no još ih pčelinjaka čeka.

"Prema mojim informacijama tu je nekih 13 pčelara s nekih 250 košnica. Pčelari se javljaju, no kod nekih inspektor još nije bio tako da se broj bude povećao", rekao je predsjednik međimurske Udruge pčelara Agacija Željko Trupković.

"Sad su agresivne. Upravo sam došao s hitne, dobio sam ubod", rekao je pčelar Bogdan. "One znaju što se događa, i one će sve ostale uginuti", smatra pčelar Mikulan.

Poljoprivredna inspekcija pokrenut će upravni i prekršajni postupak, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sara Tomašković. Ne tješi to puno pčelare.

"Mislim da bi on za to trebao odgovarati. Jer ako se to neće kazniti - toga će biti sve više i više", kazao je Mikulan kroz suze. "Pčele su mi praktički život, s pčelama treba raditi. Njima treba reći dobro jutro i laku noć", zaključio je Bogdan.

Reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić je razgovarao s hrvatskim stručnjakom za pčele, doktorom Marinom Kovačićem.

"Sve su učestalije ovakve reportaže posljednih par godina. Trebala bi to biti win-win situacija i za prozivođače voća, ratarstva i za pčelare. Znanstveno je dokazano koliko oprašivanjem pčele pospješuju proizvodnju bilja", rekao je Kovačić koji je istaknuo da se vrlo vjerojatno radi o trovanju pčela.

"Nije samo uljana repica pogubna. Pogubno je ako se tretman, koji se obavlja prije počena cvatnje, obavi kasnije - dolazi naglo do stradavanja velikog broja kukaca koji su i sami osjetljivi na insekticide koji se koriste za tretman protiv sjajnika", pojasnio je Kovačić.

No, postoji rješenje. "Propisano je i zakonski da bi se zaštita protiv sjajnika trebala obaviti prije cvatnje. Zabranjeno je prskanje insekticidama. Vrlo je neodgovorno kada se u pola bijela dana obavi tretman koji ubije oprašivače", zaključio je Kovačić.

Više o pomoru pčela pogledajte u priloženom videu.

