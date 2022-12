Oglasila sam u subotu na poznatom internetskom oglasniku, ali i na popularnoj društvenoj mreži dva artikla za prodaju. Nekoliko trenutaka nakon što sam kliknula ''objavi'' javilo se više ''zainteresiranih'' kupaca iz cijeloga svijeta. Odmah sam prepoznala o čemu se radi, a ovaj tekst pišem zbog onih koji bi mogli nasjesti.

Najbrža je s javljanjem bila gospođa Patricia Loclocatelliatelli. Nakon općenitih pitanja je li artikl dostupan i je li u dobrom stanju, na koja sam samo kratko odgovorila ''da'', ona je ushićeno uzvratila ''ok, kupujem''. ''Agent FEDEX-a doći će na vašu adresu da vam dostavi novac (gotovinu), a nakon što potvrdite svoj novac, dat ćete im predmet kako bi mogli poslati na moju adresu'', solidnim google prijevodom objasnila mi je kako stoje stvari u svijetu prevaranata. Rekla sam joj da mi odgovara sutra popodne. ''U redu, troškovi dostave su moj trošak, ali postoje troškovi osiguranja koje morate platiti, ali u ovom trenutku ne brinite, ja ću to dodati početnom iznosu tako da ne možete ništa izgubiti kada odete platiti U redu'', odgovorila je gospođa. Potom je tražila moje podatke, a poslala sam joj adresu – Prevarantska 6, uz napomenu da će agent Fedexa znati pronaći. Uputila sam je i da daljnje informacije potraži na broju 192, nakon čega je ekspresno napustila chat.

Bilo je još zainteresiranih

Ali dobro, nije sve izgubljeno. Imam ja još zainteresiranih za kupnju. Evo, na primjer, jako se zagrijao Kouakeu La Merveille Tanhan. Bez ikakvih pitanja o cijeni, stanju i sličnome najavio je kupnju. ''U redu, uzimam, ali želio bih doći sutra, ali trenutno sam zauzet poslom, poslat ću DPD poštara u vaš dom da vam preda vaš novac u gotovini i preuzme predmet. Agent DPD-a će doći u vaš dom. U redu, u koliko sati si dostupan sutra?'' odmah je prešao na ti, ali valjda je osjetio da smo kliknuli na prvu. ''Je li agent onaj s brkovima?'' našalila sam se sad već s prijateljem, ali dalje nije odgovarao. Ili odgovarala.

Francis pisala na engleskom

Malo su mi potonule lađe, ali ubrzo se javila Francis Deborah. Ona se čak nije ni trudila prevesti prevarantske poruke. Na engleskom je pitala koja je zadnja cijena i u kakvom je stanju predmet. Odgovorila sam iznosom 50 posto većim nego što je bilo oglašeno i napisala da je dosta oštećeno. No to ju nije pokolebalo. ''Pošaljite mi adresu'', odgovorila je brzinom munje, a onda sam i nju uputila da više informacija potraži na 192. Na engleskom. Ni ona se više nije javila.

''Koristio sam to puno puta''

I kad sam mislila da više nema zainteresiranih, javio mi se porukom na mobitel gospodin s broja +44 pa još nekih 100 znamenki. ''Zanima me možete li poslati u Bjelovar? Ako to nije problem pošaljite putem usluge DPD'', napisao je također bez ikakva pokušaja rušenja cijene ili pitanja o očuvanosti proizvoda. ''Očito je zapeo'', pomislila sam i počela i s njim igrati igru. ''Joj, baš mi tetka živi u Bjelovaru pa može ona donijeti'', napisala sam mu. Tad se sjetio da uskoro ide u BiH, a ni moja izmišljena tetka nije mogla odmah ujutro donijeti artikl u Bjelovar, pa je predložio da mi uplati novac unaprijed, što je ranije odbio kao opciju. ''Nije vam sad problem platiti unaprijed?'' pitala sam zabrinuto. ''Da, nema problema. Koristio sam to mnogo puta'', odgovorio je. ''I vjerojatno ste puno puta prevarili ljude i skinuli im novac s kartice'', odgovorila sam.

Nerijetko čitamo (i pišemo) tekstove o ljudima koji su nasjeli na ovakve prijevare. Kažu da će vam uplatiti novac na račun, a vi ''samo'' trebate platiti osiguranje i kliknuti na sumnjivi link. Ako vam nije sumnjivo što ljudi s drugog kraja svijeta žele baš vaš artikl s oglasnika, promislite još jednom. Uštedjet ćete.