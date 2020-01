Žena koja je nasjela na internetsku prevaru odlučila je stati pred kamere Provjerenoga kako bi spriječila druge od štete. Raskrinkala je lažne liječnike i vojnike u nevolji, koji su izmišljotina kao i ljubavne poruke koje pišu najobičniji prevaranti.

Učinila je sve da dođe u Hrvatsku. Uputila je garantno pismo Crvenom križu u Damasku jer putem interneta dogodila se romansa. "Zaručnica sam Steven Franck. Živim u Hrvatskoj i molim za njegov privremeni odlazak u mirovinu kako bi mogao doći u Hrvatsku da živimo zajedno", stoji u pismu.

Jedna od žena koje su prevarene naša je sugovornica koja nam priča laž na koju je nasjela. "On nema nikoga od obitelji, žena mu je umrla, udovac je, nema se kome vratiti. Spremna sam do kraja života živjeti uz njega, njemu ne treba utočište, njemu treba topla riječ. Ima želju ovdje kupiti kuću i živjeti tu. Željela sam da dođe."

Sve je ukazivalo na to da će joj se želja ostvariti, kao i njemu. Želja je bila obostrana. Svaku poruku s nestrpljenjem je očekivala, bez obzira na doba dana ili noći.

"Dobila sam pozitivan odgovor da mu je odobren odlazak u mirovinu i da za taj odlazak u mirovinu treba platiti određenu sumu novca koju ja nisam imala i onda su dozvolili da to bude samo jedan dio, a ostalo neka on plati kad dođe u Hrvatsku", objašnjava.

Uplatila gotovo sto tisuća kuna

Trebalo je riješiti još samo tu sitnicu. A kad je ljubav u pitanju, novac nije prepreka. Od nje su tražili pet tisuća eura koje ona nije imala, pa je podignula kredit. Kaže kako je poslala novac kako bi liječnika izvukla iz Sirije i dovela u Hrvatsku. No nisu ga doveli u Hrvatsku, nego u Ganu gdje su ga i ostavili. Uslijedilo je još nekoliko uplata.

"Sve skupa, od Damaska, preko Gane, to je sve skupa, pa ukupno što je traženo, bilo bi oko 12 tisuća eura. Ovo neće biti, sad neće biti uzalud", govorila je. Ali bilo je. Prevarena je, a liječnik s kojim se dopisivala zapravo ne postoji.

"Nažalost, ne postoje američki vojnici koji su zapeli u Afganistanu. Ne postoje liječnici iz Sirije koji čekaju da uđu u Hrvatsku i baš im fali 500 ili 1000 eura da riješe sve carinske. Dakle, radi se o kriminalnim organizacijama, najčešće iz Azije ili zapadne Afrike koji zarađuju mnogo novca na lakovjernosti hrvatskih građana", objašnjava voditelj kibernetičke sigurnosti Renato Grgurić.

Ostala bez novca

Tako je bilo i u ovom slučaju. I to na najjednostavniji način od svih mogućih oblika prevara. Ova je žena nasjela, a najčešće žrtve budu ženske osobe njezine dobi i profila.

"To su osobe koje su usamljene. Osjećaj usamljenosti od kojega mi ne patimo, te tuge koja prožima ljude koji su usamljeni možda ne možemo ni shvatiti, ali to je primjerice kao kad se gladna osoba veseli mrvici kruha", tvrdi psihologinja Ida Juranić.

Ostala je bez novca, a netko u Gani danas zadovoljno trlja ruke. Jer dobio je pravo bogatstvo. Sve je počelo prije dvije i pol godine. "Zatražio je prijateljstvo na Facebooku, ja sam ga prihvatila i tako smo počeli pisati i upoznavati se preko poruka, preko Messengera i Facebooka. Pa ono, čisto upoznavanje, tko što voli, općenito o životu, tko je što i o poslu", prepričava.

Predstavio se kao doktor Steven Frank. Kirurg star 61 godinu u misiji Crvenog križa u Damasku. Dopisivanje je postajalo sve intezivnije. "Na Hangouts sam prešla jer sam znala da će ga brzo otkriti i da će ga izbrisati s Facebooka. Vojska prati društvene mreže, a oni ne smiju ići na društvene mreže", uvjerena je naša sugovornica.

Zaljubila se u čovjeka koji ne postoji

Polako su se upoznavali. Jezičnu barijeru savladavali su pomoću Googleova prevoditelja. Nakon nekog vremena strast se rasplamsala, postali su više od prijatelja na daljinu. "Tada su se već počeli javljati i osjećaji s jedne i s druge strane, bili smo malo više povezani", govori.

Klik se dogodio kada je doktor Frank bio na pola svog trogodišnjeg mandata u misiji. "ISIL je upao u bolnicu pokupiti lijekove i napravio je masakr. U tom trenutku odlučio je otići", prepričava.

Ovdje počinje i nova faza u njihovu odnosu. Poruke su sve intimnije. Pokleknula je pred šarmom i slatkorječivošću. Na njegovu je zamolbu napisala molbu voditelju odjela Crvenog križa da mu dozvole odlazak u mirovinu.

Tražio je da ona napiše pismo kao buduća supruga jer da je samac, dobio bi samo pola iznosa mirovine. "Ako je njegova polovica mirovine koju bi on dobio i sam tražio mirovinu, on bi dobio 65 tisuća dolara godišnje, a ovako će dobiti 130", povjerovala mu je.

Priča sve složenija

No tu počinju problemi. Jer, kako je napisao, prijevremenim raskidom gubi zaštitu Crvenog križa, a odlazak iz ratne zone mora sam platiti. "Kad je došao u Ganu shvatio je da nema od čega živjeti u Gani, da ne može platiti hotel i da ne može ništa jer ne može koristiti svoj bankovni račun. Karticu ne može koristiti u Gani jer je krizno područje, iako trenutačno nije ratna zona", prepričava.

I tako se sve počinje komplicirati. Ponovno je završio u zatvoru zbog neplaćenog hotelskog računa. "Pa svaki čas, sad fali ovo, sad fali ono. Poslije toga mi je poslao da ima pomoć ljudi koji će ga prebaciti u Accru i onda u Hrvatsku. Iz grada Kumasi, gdje je on bio, ne ide let za Hrvatsku, a iz Accre bi mogao direktno doći u Osijek", objašnjava.

No dolazak nikako da se realizira. Kako tvrdi, nisu mu dali dokumente sve dok prije nekoliko mjeseci baš ona nije razgovarala s voditeljem hotela da mu ipak vrate dokumente kako bi mogao krenuti prema Hrvatskoj.

Djeca je upozorila

U međuvremenu njezina djeca doznaju što se događa. Odmah je upozoravaju na prevaru. Ali ona i dalje slijepo vjeruje u ono što piše čovjek za kojeg misli da je liječnik. Nije ni čudo jer informatički i nije pismena. Ništa nije posumnjala, iako na Steven Frank novac nikada nije slala.

Račun joj je otišao u crveni minus. Djeca joj i dalje pokušavaju ukazati na to da novac šalje prevarantu. Pokušavaju sve da je spriječe. "Čak mislim da su mi stavili zabranu da više ne mogu slati novac jer Western ne prima više moj novac. Ovo sad kad sam htjela poslati, išle su moje prijateljice s plesa, da na njihovo ime. One su slale, ja sam uplatila", objašnjava.

Početkom prosinca - konačno lijepa vijest. Američki liječnik ukrcao se na zrakoplov i sletio u Zagreb. Ali zapeo je na carini. Zadnja komunikacija s njim bila je nekoliko dana ranije kada ju je molio da u Ganu pošalje sto eura da dobije potvrdu da nije terorist.

"Žao mi je što nisam imala, sad bi došao s potvrdom da nije terorist, a nisam znala da mu to treba", govori. I uvjerena je da je na aerodromu sam. "Kaže, pretvorio se u prosjaka. Reko', i ja ne vidim više ljude, gledam njihove novčanike, a ne ljude. Od koga bi mogla tražiti, u to sam se pretvorila", tvrdi.

Jasno da se radi o prevari

Rekao joj je da će se ubiti ako se bude morao vratiti u Ganu. Je li doista na aerodromu, nismo trebali previše provjeravati. Obratili smo se policiji. Njima je na prvu bilo jasno da je riječ o prevari. U ovom slučaju nije bilo potrebno ni istraživati gdje je novac uplaćen jer se po potvrdama transakcija vidi da je završio u Gani.

Ovo je zapravo najjednostavniji oblik internetske prevare, koja tehnološki uopće nije sofisticirana.

"Zapravo je sasvim dovoljno da dođu do baze podataka u velikim količinama adresa elektroničke pošte na koje onda šalju te mailove. Kasnije je stvar samo velikih brojki. Dovoljno je da se nekoliko osoba dnevno upeca da kriminalci zarade vrlo ozbiljan novac", tvrdi Renato Grgurić iz policije.

I policiju je zapravo to iznenadilo. Oni su svoj rad usmjerili ka suzbijanju naprednijih oblika prijevara, a ovaj se ispostavio najučestaliji. Kako priča Grgurić, samo prošle godine zaprimili su 1600 prijava za različite oblike računalnih prevara, a svake godine imali su ih sve više. Stvarna je brojka mnogo veća jer mnogi zbog srama nikada ne podnesu prijavu.

"On je rekao da će doći, da će sve to meni platiti. On je meni s tom namjerom sada i došao, da mi to vrati, da se usput i upoznamo, da se vidimo i da ostane", ne posustaje žrtva ove prijevare.

Teške psihološke posljedice

Najteži zadatak u ovakvim situacijama jest osvijestiti žrtvu da je prevarena. Ono što policija zove romantičnom prijevarom psiholozi nazivaju emotivnom manipulacijom. "To je zahtjevan proces - njima otvoriti oči jer prvenstveno te osobe žele zadovoljiti svoje primarne potrebe za pripadanjem, za ljubavi, za nekim socijalnim kontaktom. To su potrebe koje svi mi imamo", objašnjava Juranić.

Liječnik ne postoji, a novcu se u ovom slučaju može ući u trag, iako su šanse za povrat minimalne. Isto je ako novac završi u nekoj od zemalja Europske unije, ali tada ipak ima nade.

"Ako je novac otišao u neku od članica EU-a, puno su veće šanse da se osobama vrati novac nego u situacijama u kojima je novac otišao izravno izvan EU-a jer je međunarodna policijska suradnja s policijskim službama primjerice u Africi mnogo teža i sa značajnim poteškoćama", tvrdi Grgurić.

Bolna istina za kraj

Našu sugovornicu posjetila je i policija. Htjeli su da podnese prijavu, ali ona to nije htjela jer smatra da nije prevarena. Stoga smo joj morali priopćiti neugodnu vijest, znajući da bi joj to moglo slomiti srce. Morali smo joj objasniti da riječ bila o lažnom profilu i da su to vrlo učestale prevare baš na ovakav način.

"Dobro, bože moj, nit' ću se ja ubit zbog toga niti ću umrijet zbog toga. Bilo mi je čudno da ga drže tako dugo, a da nitko nije došao provjeriti mene", na kraju je rekla naša sugovornica te zaključila kako nam ipak vjeruje i kako zna da je riječ o prevari.

Psihologinja kaže kako je u takvim situacijama podrška uvijek dobrodošla. "Ta osoba kasnije će žaliti, pomoć stručne osobe može joj uvelike olakšati to razdoblje žalovanja i suočavanja. Te osobe prati i osjećaj krivnje i osjećaj srama. Dobro je da to razradi uz stručnu osobu", preporučuje.

Pogreške se događaju. Najčešće usamljenim osobama, informatički nedovoljno pismenima. I zbog toga nikoga ne treba osuđivati, već treba učiniti sve da im se pomogne, da prije svega same shvate da su žrtve, bez obzira na to koliko to teško bilo prihvatiti, te im pružiti stručnu pomoć. Naša se sugovornica opekla, a nada se da će na njezinu primjeru naučiti netko tko je u kontaktu s vojnikom iz Afganistana ili liječnikom iz Sirije koji traže novac.

