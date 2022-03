Policijska uprava istarska objavila je najnoviji slučaj tzv. romantične prijevare i upozorila građane na oprez.

Rovinjska je policija zaprimila prijavu 59-godišnjakinje koja je putem društvene mreže upoznala osobu koja joj se predstavila kao muškarac, rodom iz Hrvatske, a koji trenutno živi u Jemenu.



Rekao je da je udovac i da ima kćer te ju je nakon što su se neko vrijeme dopisivali zamolio da ona preuzme brigu oko njegove kćeri ako se njemu nešto dogodi u ratu. Nakon nekog vremena, javio joj je da je ranjen u ratu te ju zamolio da mu dostavi svoje osobne podatke i presliku osobne iskaznice, kao i novac za troškove slanja paketa u kojem će joj poslati svoje projekte koje će ostvariti u Hrvatskoj.



Žena je uplatila traženi novac, a muškarac je obećao da će joj sve vratiti kada dođe u Hrvatsku. Već sljedećeg dana 59-godišnjakinja je dobila obavijest da treba uplatiti još novca, a muškarac je to opravdao troškovima carine te je ona to i učinila. No, to mu nije bilo dovoljno te je zatražio od nje još novca jer će "inače završiti u zatvoru".

Budući da je već uplatila oko 185 tisuća kuna, žena je posumnjala da je riječ o prijevri te je o svemu obavijestila policiju. U tijeku je kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja.



Kako bi se izbjegli ovakvi događaji, Policijska uprava istarska upozorava građane da budu oprezni prilikom komunikacije na društvenim mrežama i stranicama za upoznavanje. Prevaranti tragaju za žrtvama putem interneta i kako bi ostvarili protupravnu imovinsku korist, koriste razne načine obmane, pa čak iskazuju i ljubav.



Počinitelji tzv. romantičnih prijevara kroz komunikaciju iskazuju snažne osjećaje prema žrtvi, a nakon što zadobiju njeno povjerenje, traže novac, darove ili podatke o bankovnim karticama. Također mogu tražiti i da im žrtva pošalje intimne fotografije ili videozapise. Policija upozorava građane da budu oprezni i da ne dijele s nepoznatim osobama nikakav materijal koji bi ih mogao kompromitirati i koji bi počinitelju mogao poslužiti za ucjenjivanje.