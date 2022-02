Ovih je dana sve više negodovanja zbog pojačane aktivnosti Porezne uprave. Na udaru su i paušalni obrtnici koji tvrde da ih je država najprije poticala na otvaranje obrta, a sada ih želi penalizirati. Pritom se, kažu, država ne vodi propisima koje je sama donosila.

Mislav Kašner paušalni je obrtnik od 2019. godine. Bavi se razvojem softvera za inozemnog klijenta. Ovakav oblik poslovanja, kaže, nudi brojne prednosti. ''Ne morate brinuti o troškovima, knjigovodstvo je dosta jednostavnije, porezi su povoljniji, nekih 10 posto godišnje, ali je poanta da se ne smije prijeći prag od 300 tisuća kuna. Nismo u sustavu PDV-a. Sam princip rada dosta je jednostavan'', ističe Kašner.

No, krajem prošle godine ono što do nikada nije bilo problem, odjednom to postaje. ''Jedan od elemenata je da jedan od naručitelja ne prelazi 50 posto. Također se penalizira ako imate svakodnevnu komunikaciju s naručiteljem, ako imate redovite isplate. Samim time ispada da smo mi u radnom odnosu'', rekao je Kašner.



Poreznici su posumnjali da paušalnim obrtima, kojih ima 50-ak tisuća, poslodavci prikrivaju zaposlenje jer se za njih plaćaju manji nameti nego za običnog zaposlenika, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo. Napravljeno je nekoliko tisuća nadzora, a mnogima prijete visoke kazne. Tako i Mislavu. ''To su iznosi u desecima tisuća kuna, neki čak, 70, 80, 90, to nisu mali iznosi'', napominje.



Sve to, kažu u Obrtničkoj komori, poreznici rade proizvoljno. ''Što porezna smatra prikrivenim radom se ne može smatrati prikrivenim radom. Jedna od tih stvari je kao glavni kriterij koji su postavili radite li s klijentom više od 50 posto. To ne postoji u pravilnicima poreza na dohodak'', istaknula je Đurđica Mostarčić u Dnevniku Nove TV.

Mislav kaže da nikada ne bi otvarao paušalni obrt da je to znao. Zlouporaba ima. Znaju to u Udruzi glas poduzetnika. Nelojalna konkurencija stvarala se jer su pojedinci plaćali zaposlene kroz paušalne obrte.

''Ono što porezna sada radi je dolijevanje ulja na vatru, gdje s nekim čudnim i neispravnim kriterijima, kažnjava ljude koji nisu ništa krivi i nisu bili prikriveno zaposleni'', napominje Dražen Oreščanin.



Ovime se, poručuju obrtnici, uvodi velika porezna nesigurnost, koja bi trebala biti osnova za razvoj posla, a mnogima se zbog toga pali alarm za pakiranje i odlazak iz zemlje.