Bez vode usred toplinskog vala, šokirani i turisti, mještani bijesni: "Prljav ideš leći! Imamo više vina nego vode"

Usred toplinskog vala u okolici Zadra suhe slavine. Kad vode ima, kažu mještani, ima je na kapaljku. Za sve krive stare cijevi, ali i nemar politike i institucija. U Murvici Donjoj, desetak kilometara od Zadra, umjesto u kupaonici, osvježenje se traži na ulici.

"Pa nisam oprao noge dva dana, ovo je žalosno, žalosno!", rekao je novinarki Dnevnika Nove TV mještanin Murvice Donje.

Na plus 37, popuštaju i živci. Obećanja o novoj vodospremi, kažu, slušaju šest godina. A higijena? O tušu ljeti mogu samo sanjati.

"Netko nas vuče za nos. Ako Grad Zadar sat vremena nema vode, a mi nemamo 35 dana, u zadnjih pet dana dođe voda, ujutro nema je, navečer je nema", ispričao je Damir Surać iz Muravice Donje.

"Prljav ideš leći, hvala Bogu, eto nema vode, što će voda, operi se vinom! Imamo više vina kući nego vode", komentirao je Denis Batur iz Murvice Donje.

"Ja moram u ovo vrijeme ići vani na cestu pišati, da se tako izrazim, jer ne mogu puštati da mi odnese, ovaj, nečistoću! U kanalizaciju koje nemamo, naravno", kaže Mladen Tokić iz Murvice Donje.

Neshvatljiva je ova situacija lokalcima, ali i turisti se, kažu, pitaju gdje su došli?

"Napisali su recenziju da se živi u prastoljeću, ovo je prastoljeće, kažu, ovo nije normalno, ma ne samo njima, nego nama svima u selu!", ljutito je rekao Mile Matijević iz mjesta Murvica Donja.

Na pitanje koga krive kao iz topa, pomalo ironično, odgovaraju: politiku! Po glasove, dodaju, dođu, kad je problem nema ih.

"Bitno da ima kapulice mlade i janjetine kad su izbori, i ajmo, Hrvati naprijed, to će nas dizati!", priča Denis Batur.

Načelnik Općine Poličnik, kaže, problema je svjestan. Već sutra, dodaje, ima sastanak s projektantima. Učinit će, obećava, sve da se ova agonija riješi, da Općina financira i završi dokumentaciju za vodospremu, jer Grad zbog blokiranog proračuna, kažu ekipi Dnevnika Nove TV, u kapitalne projekte ne može ulagati do daljnjega.

A bez pritiska u cijevima danima je i okolica Benkovca. U vodi traže spas i životinje, a mještani na izvoru pune kante.

"Prekjučer u podne vode je nestalo, do jučer ujutro u šest sati. To su mene zvali, spremi vode, bit će redukcija, eto tako“, priča Ika Badžoka iz Korlata.

Građane se moli da racionalno troše vodu. Iz benkovačkog Vodovoda obavještavaju građane, da im zapravo zadarski Vodovod blokira opskrbu vodom iz smjera Zrmanje. No, iz zadarskog Vodovoda na to novinarka Sanja Jurišić odgovor nije dobila unatoč porukama i pozivima, i to od 4. kolovoza.

Neslužbeno doznaje Jurišić, na adresu zadarskog Vodovoda i iz Grada Benkovca otišao je dopis. Ne pristaju na ograničenja. Mještani iz okolice Zadra ljudima iz Vodovoda poručuju da samo jedan ljetni dan provedu kod njih. I vide kako se žega podnosi bez vode.

