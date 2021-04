Premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović uspješno se izbjegavaju gotovo četiri mjeseca. Ne slažu se, pa su državnički poslovi na čekanju.

Premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović uspješno se izbjegavaju gotovo četiri mjeseca. Posljednji put zajedno su bili na Banovini. Izbjegli su se u četvrtak u Jasenovcu, a prije toga i na Plitvicama.

Premijer je povukao ručnu, jer i danas je odšutio, ali zato govori Milanović. "Sad se pripremite na cirkus u Okučanima, bit će tu svakakvog veselja. Jučer je od straha predsjednik Antifašista, morao odbiti od straha da ide u običnu šetnji. Inače, došao je i otišao autom Ureda predsjednika. Došlo mi je da im vratim povelju koju su mi antifašisti dali", poručio je Milanović u petak iz Križevaca.

Priznaje da s predsjednikom Vlade ne komunicira. Na pitanje kad se zadnji put čuo s njim odgovara: "Ne sjećam se, prošlo je previše vremena".

Njihov dogovor čeka sedam veleposlanika i pet konzula. Prazno je mjesto u Parizu. Još desetak će ih se isprazniti do kraja godine. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman kaže kako su dali popis ljudi predsjedniku. "O tom se popisu može razgovarati, to su sve profesionalni diplomati", poručuje, no predsjednik na to ne pristaje. Kaže, da se ne radi tu o nogometnim transferima.

"To su ljudi iz službe, ali neće sve HDZ određivati, da se razumijemo ni SDP". Milanović traži princip pola - pola. Ministar pak poručuje da oni ne poznaju inačicu fifty- fifty,

"Što znači fifty - fifty? Dakle, postoji jedna hrvatska diplomacija", napominje. Prema Ustavu, predsjednik Republike, na prijedlog Vlade i supotpis premijera, te uz mišljenje nadležnog saborskog Odbora odlučuje o veleposlanicima.

Bivši predsjednik Stipe Mesić prisjetio se dogovora s Ivom Sanaderom. Kaže kako je bilo "jedan tvoj, jedan moj". Otkriva i tko je bio ključan u spašavanju karijere Kolinde Grabar-Kitarović.

"Dolazi američki predsjednik Bush mlađi i on mi je rekao pošaljite ju k nama za ambasadricu. To sam ja rekao Sanaderu, ajmo mi nju poslati za ambasadoricu u Washington i ona kaže može, ali iz tvoje kvote. Tako da je išla iz moje kvote", prepričava Mesić.

Milanović i Plenković ne slažu se ni oko izbora predsjednika Vrhovnog suda. Na natječaj, koji traje još deset dana, doznajemo, nije stigla nijedna prijava. Zlata Đurđević poručuje - piše program i nije odustala! A čini se, nisu ni dvojica najmoćnijih političara u zemlji, punoj problema, od igre gluhih telefona.

