Umirovljenici će primiti jednokratnu naknadu, uključeni su i oni koji su zaposleni

Dio paketa mjera su i jednokratne naknade umirovljenicima.

Jednokratna naknada preddviđena je za umirovljenike s mirovinom do 700 eura, a primit će ju 720 tisuća umirovljenika. Potporama će biti obuhvaćeni i umirovljenici koji su zaposleni.

Naknada od 160 eura isplatit će se onima čija mirovina iznosi do 300 eura. Umirovljenici koji imaju primanja veća od 300 eura do 435 eura dobit će od Vlade 120 eura, a 80 eura naknade otići će onima čija mirovina iznosi od 435,1 do 570 eura.

Mjere Vlade - umirovljenici Foto: Vlada/Screenshot

Umirovljenicima ostaje dosadašnji paket mjera.

Dosadašnje mjere za umirovljenike Foto: Vlada/Screenshot