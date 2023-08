Sudske troškove i troškove ovrhe Zavoda za hitnu medicinu platit će porezni obveznici: "Našlo se nekakvo rješenje"

O problemu Zavoda Dnevnik Nove TV izvještavao je više puta, a nakon upita ekspresno se i pronašao novac za Zavod. Ovršen je u srcu sezone, zbog duga djelatnicima - a porezni obveznici sada će pokriti i sudske troškove i troškove ovrhe - jer eto županija i država više od godinu dana nisu mogle naći rješenje.

Luka Lulić, ravnatelj Zavoda za Hitnu medicinu odgovara duguje li Zavod još radnicima njihov novac zbog krivog obračuna plaća.

"Na sreću danas smo uspjeli isplatiti regres svim zaposlenicima, malo smo zakasnili, ali još uvijek je na vrijeme, ljeto je. Sutra već počinjemo isplaćivati pravomoćne presude tako da našlo se nekakvo rješenje", pojasnio je i dodao: "Bio je problem. Mi smo prvi Zavod kojem se to dogodilo, nismo prva zdravstvena ustanova."

Pročitajte i ovo SRUUK poslao upozorenje FOTO/VIDEO Duž Drave traje utrka s vremenom, stigao i SMS upozorenja. Reporterka Dnevnika Nove na terenu: "Povijesni maksimumi odavno su skinuti, ali voda još raste"

Račun je bio blokiran godinu dana, a onda se našlo ekspresno rješenje.

"Ja sam operativac, nije na meni da sudim je li to ozbiljno ili neozbiljno. Bilo bi nama puno lakše da do ovoga nije došlo. HZZO je malo brže uplatio sredstva za postupke koje smo im slali nego što to inače čini tako da smo se na taj način odblokirali, a onda smo u međuvremenu potpisali s bankom ugovor o ulasku u minus da bismo sve ovo mogli poplaćati. Ja se nadam da ćemo do nove godine bit na nuli", poručio je.

Lulić je upozoravao da zavodi nemaju dovoljno sredstava. HZZO se sad ipak odlučio izdavajati više novca za sustav hitne pomoći.

Pročitajte i ovo Nema odmora Čeka se vrhunac vodenog vala na Dravi, glavni vatrogasni zapovjednik: "Sigurno će još 10-ak dana to trajati, cijela ta priča"

"Intenzivno razgovaramo, puno nam je pomogla ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu koja s nama u tome sudjeluje. Uz nas tu su još tri zavoda koja su u najvećem problemu, a to su primorski zavodi koji zbog geografskog položaja, prometne izoliranosti imaju puno veće troškove od ovih slavonskih ili kontinentalnih zavoda. To povećanje će se odnositi na sve. Prema nekim najavama i nas je iznenadio ponuđeni iznos o kojem govorimo. Povećala bi se glavarina za nekih 11 posto, to je našem zavodu na godišnjem nivou gotovo 600.000 eura. Pa sad vidite koliko je nedostajalo novca, a oni su razumjeli naše probleme, vidjeli su da njihova kalkulacija nije bila baš najpreciznija i idemo prema boljemu", rekao je za kraj.

Tako je iz slučaja koji nije nikako dobar izašlo ipak nešto pozitivno.

"Naći će se više novca za zavode hitnih medicina u Hrvatskoj što je svakako dobra vijest, a mi se nadajmo kako država, županija i sve ostale institucije neće više biti ovako neodgovorne i dopustiti da dođe do ovrhe, blokade i na kraju troškova koje plaćaju porezni obveznici", rekla je Klaić-Saulačić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.