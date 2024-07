Ovo je jedna od najpopularnijih ljetnih aktivnosti, ali gradske vlasti pokušavaju tome stati na kraju: Plaćate kaznu ili od svega imaju koristi psi

I ovog ljeta jedna od popularnijih aktivnosti je rezervacija hlada na plaži. Do sedam ujutro komunalci u Gradcu pokupe desetke ručnika.

"Ovdje ima od šatora, ležaljki, ručnika, deka, dušeka, svega. Doslovno svega se nađe na plaži", rekao je Karlo Vištica, komunalni redar. Gotovo uvijek radi se o turistima, a domaći više i ne mogu zamisliti ljeto bez ovakvog ponašanja.

"Ma nije, to je sve romantika. Moraju šlapaši bit' šlapaši i mi se na to prilagodimo. Od svih problema, ako nam je to problem - svaka nam čast", rekao je Ilija Cvitanović, Gradac.



"Ja bi isto reka' da je to dio folklora vječnoga. Ljudi to uvijek rade i radit će cilo vrime. Možemo se borit' s tim malo, ali nekad triba i to malo pustiti", rekao je Dario.

Ako vam uzmu ručnik i tražite ga natrag, Općina Gradac naplatit će vam kaznu od 66 eura.

Pročitajte i ovo Ubojica iz Daruvara Za Dnevnik Nove TV potvrđeno - ispitivat će svjedoke koji imaju saznanja o svim okolnostima: U pretresu nisu pronašli drugo naoružanje

"Pa imali smo jedan slučaj gdje je gospodin došao po stvari, tražio je nazad, platio je kaznu za to. Odveli smo ga u Drvenik na skladište, izabrao je svoje stvari i to je to", rekao je Vištica.

A kako se to skoro nikad ne dogodi, iz tog istog skladišta, na kraju sezone, svi zaplijenjeni ručnici idu - psećim njuškama.

"To nama puno znači sad u zimskim vremenima kad dođe, životinje će imati puno udobniji smještaj, imat će puno kvalitetniji život nego što bi bez toga morali i mogli. Tako da nam to puno znači", rekao je Marijan Samardžić, Udruga Buddy.

Pročitajte i ovo Puno intervencija Vatrogasci imaju pune ruke posla zbog njih, a njihov ubod može biti smrtonosan: "Jako su agresivni"

A na kraju ovog ljeta, robu planiraju slati azilima diljem Hrvatske.

"Umjesto da bacamo, šaljemo da budu bar malo svrsishodniji", rekao je Matko Burić, načelnik Općine Gradac, dodajući da se jako puno toga nakupi nakon sezone i da šalju u kamionima.

Jer gostiju je u ovom malom mjestu se više, a navike čini se - ostaju iste.

"Ko prije urani, ima mjesto. Ko duže spava, nema mjesto", kroz smijeh kaže Isak, BiH.

Pročitajte i ovo Dobivaju ih skoro svi "Mama, telefon mi je pokvaren...": Ekipa Dnevnika Nove TV provjerila je što učiniti ako nam prevaranti pošalju lažne poruke

A tko ga rezervira - donira azilima.

A Dnevnik Nove TV bio je u Gracu. Reporterka Dnevnika Nove TV Bruna Papić objasnila je kako je Makarska rivijera svake godine sve popularnija među turistima.

Pročitajte i ovo Opasne ludorije Kamere zabilježile sulude poteze vozača na hrvatskim cestama: Vožnja u suprotnom smjeru, pretjecanje preko pune linije…

"Sama Općina Gradac ove sezone bilježi porast dolazaka i noćenja. Najčešći gosti su tradicionalno iz Češke, Bosne i Hercegovine te Poljske. I dalje je puno vikend gostiju. Većina se godinama ovdje vraća na svoj odmor i dolaze istim iznajmljivačima. Neki su se toliko udomaćili pa imaju i svoja mjesta na popularnim plažama. Za nekih sat vremena lokalni komunalci i danas kreću u obilazak i sve do sedam ujutro će, između ostalog, i micati ručnike koji su znak famozne rezervacije mjesta. Nitko zapravo još uvijek ne zna odgovoriti koliko to ima smisla jer su novi ručnici puno jeftiniji od komunalnih kazni. Ako ništa drugo, štandovi na kojima se prodaju ručnici, ove će sezone itekako zaraditi", rekla je reporterka.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.