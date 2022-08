Na hrvatskim se plažama vodi rat između vlasnika ručnika i komunalnih redara. Na snazi je sustav najbrži prst pa se ručnici ostavljaju tijekom noći kako bi se sačuvao prvi red do mora. Nekim gradonačelnicima jednostavno je pukao film pa su odlučili naplaćivati kazne za noćne čuvare plaže. A one nisu male.

Dok ručnici stoje na plaži tik do mora, njihovi vlasnici vjerojatno spavaju u apartmanu dubokim snom, bezbrižni jer ih čeka mjesto na plaži.

"Neki ljudi idu u šest popodne na plažu, a cijelo jutro zauzimaju prostor“, kazao je Tomislav iz Donje Dubice za Dnevnik Nove TV, a s njim se slaže i Igor koji kaže da je protiv toga. "Tko dođe, neka si sam zauzme plažu“

Visoke novčane kazne

"Rat” za što bolje mjesto na jadranskim plažama traje godinama. Komunalci s plaža kupe ručnike i ležaljke, turisti dolaze po njih u skladišta i sutra se priča ponavlja. U Novom Vinodolskom idu korak dalje. S 1500 kuna kažnjavat će rezervaciju plaža. Triput niža kazna čeka one koji se te "genijalne ideje“ dosjete na Viru.

Ante Orlić, pročelnik upravnog odjela za prostorno i komunalno uređenja općine Vir kaže da su troškovi uklanjanja ručnika 500 kuna. Smatra da je novčana kazna nužna, no da bi svejedno naglasak stavio na preventivno-edukacijski smisao ove akcije.

Marino Radović, načelnik općine Vir otkriva da stranci govore kako su oni to platili i da oni imaju pravo na to: ''Onda daljnjim utvrđivanjem vidimo da su zapravo naši ljudi ti koju su strancima to naplatili i onda se stranci zapravo čude kad se dogode takve situacije''.

Pioniri u uklanjaju ručnika s plaža stižu iz Općine Brela. Problem još iskorijenili nisu iako se njime bave od 2017. godine. Načelnik općine Brela, Stipe Ursić rekao je za Dnevnik Nove TV da je bilo kakva rezervacija zabranjena, a to funkcionira na način, dodaje, da čistači koji čiste plaže svako jutro od pet do osam uklanjaju sve ono što pronađu na samim plažama.

Dodaje da su postavljene i table s upozorenjima na brojnim svjetskim jezicima. Ne razmišljaju, kaže, o novčanim kaznama, ali će, dodaje, i dalje biti uporni jer plažu su javno dobro i na njima se mjesto ne može rezervirati.

"I sve dok to ne bude svima jasno, komunalci diljem Jadrana imat će pune ruke posla", zaključuje reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

"I sve dok to ne bude svima jasno, komunalci diljem Jadrana imat će pune ruke posla", zaključuje reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.



