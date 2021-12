Iako korona brojke nisu ludo pale, u Hrvatskoj će za blagdane, sudeći po trenutačnim rezervacijama, biti oko dvadeset posto više gostiju nego lani. A moguće produljenje radnog vremena za ugostiteljske objekte do dva sata iza ponoći moglo bi povećati taj postotak.

U porečkom hotelu već danima se odrađuju posljednje pripreme za otvaranje pred novogodišnje blagdane. Prošle godine u ovo doba bili su zatvoreni, a ove se godine matematika promijenila.

"Zadovoljni smo s obzirom na situaciju, budi se, odradit ćemo lijepo, naši gosti će imati novogodišnju svečanu večeru uključenu koju ćemo popratiti sa mjerama stožera", objasnila je direktorica hotela Ana Budimir.

Mjere su to koje se mijenjaju iz dana u dan i uvelike im, kažu, otežavaju organizaciju.

"Kada nemamo kompletne informacije do zadnjeg trenutka što možemo, do kada možemo, koliko ljudi, je teško, puno teže nego inače kako smo radili", dodala je zaposlenica hotela Katarina Banić u razgovoru s novinarkom Linom Dollar.

No, sudeći po najavama ministra Beroša, nove će im promjene ići u korist, i dopustiti im doček do dva sata ujutro. Ministar smatra kako tih nekoliko sati ne bi smjelo pretjerano naštetiti epidemiološkoj slici. A ta bi odluka mogla pogurati i last minute rezervacije, koje će, smatraju hotelijeri, i ove godine biti ključne.

"Sigurno da bi mi kao sektor voljeli da tu odluku imamo puno prije da možemo što kvalitetnije iskomunicirati našim gostima, no moramo biti svjesni da živimo u malo specifičnim vremenima", poručio je Bernard Zenzerović.

Pa su se u istarskom kampu, koji od sljedećeg tjedna nema slobodnih kapaciteta, odlučili za doček u podne. Gostima su omogućili DJ-a, animatore i tombolu. Vlasnica kampa uvjerena je kako se vraćaju I približavaju situaciji iz 2019. godine te se nadaju da će biti I bolje.

A da je bolje od lani, pokazuju i brojke. Prema sadašnjem stanju rezervacija, Lijepa naša očekuje od 15 do 20 posto više gostiju za novogodišnje blagdane nego što ih je bilo lani.

"Većinom su to domaći gosti, unutar Hrvatske, onda kad govorimo o vanjskim to su ove bliže zemlje, Italija, Slovenija, Austrija pa sve do Njemačke", zaključio je Boris Žgomba.

A hoće li se trenutačne rezervacije i realizirati ovisit će o epidemiološkoj krivulji.

