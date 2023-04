Premijer Andrej Plenković sudjeluje na svečanosti otvorenja stonske obilaznice.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković s ministrima sudjeluje na svečanosti otvorenja stonske obilaznice.

Prapratno - Doli, dionica pristupne ceste Peljeskom mostu - 3 Foto: Jakov Prkic / CROPIX

Riječ je o završetku po značaju najvećeg infrastrukturnog projekta u Hrvatskoj nakon izgradnje mreže autocesta, koji uključuje Pelješki most i novu cestu preko Pelješca u dužini od 28,6 kilometara.

Premijer Plenković zahvalo se svima koji su sudjelovali na ovom velikom strateškom infrastrukturnog i sugurnosnog projekta. "Ovaj će projekt siguran sam omogućiti kvalitetniji i sigurniji život stanovnicima ovog dijela naše zemlje", rekao je premijer i pohvalio se nizom drugih infrastrukturnih projekata koji su završeni ili su u tijeku. "Čitav niz veliki projekata koji mijenjaju Hrvatsku na bolje".

"Ostavka Marušić je interna stvar DORH-a"

Govoreći o slučaju ostavke ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić, Plenković je rekao kako je Hrvoj Šipek upoznala ministra pravosuđa o okolnostima ove ostavke, te ga je ministar upoznao s tim slučajem.

"Ja ću svakako nastojati i osobno razgovarati s glavnom državnom odvjetnicom Hrvoj Šipek da vidim o čemu se radi", rekao je i dodao. "Što se nas tiče, to je interna stvar DORH-a i oni su ti koji moraju to pojasniti javnosti što se točno dogodilo".

BiH, Sisak, blagostanje...

"Mi bismo voljeli da se što prije formira Vlada BiH", rekao je upitan o situaciji u BiH nakon izbora. "Nije dobro da se ide na izbore i da se onda čeka s formiranjem vlasti mjesecima i godinama. Tako je i u Hrvatskoj, i zato ja inzistiram na stabilnosti jer bez stabilnosti nema niti ključnih reformi niti važnih projekata, niti ove obilaznice niti Pelješkog mosta", rekao je Plenković.

Upitan o situaciji koja je zgrozila građane, fotografiji smještaja dvije osobe u istom ležaju u bolnici u Sisku, premijer je rekao kako ne zna ništa o tome te da je siguran da je ravnatelj bolnice već reagirao na to. "Ne trebate biti baš neki pametnjaković da znate da ne možete dozvoliti da dvije osobe spavaju u istom krevetu", rekao je.

Plenković se još jednom pohvalio brojkama i uspjesima svoje Vlade u vrijeme pandemije i energetske krize usljed rata u Ukrajini, a na pitanje jesmo li mi onda jedna od najuspješnijih zemalja, rekao je "Ja mislim da bi bilo bolje da pitate SDP-ovce je li došlo do 400 tisuća otkaza, do povećanja cijena struje i plina, je li nije došlo do smanjenja stope PDV-a? Ja bih volio da je sve to osigurala oporba", rekao je premijer i dodao kako "nema skupine kojoj nije bolje nego što je bilo 2016. godine".

Svecanost otvorenja Stonske obilaznice - 9 Foto: Bozo Radic/Cropix

Stonski most dug je 500 metara i dio je još preostalih sedam i pol kilometara pristupnih cesta.

Na dionici je pet objekata. Od značajnijih su tuneli Supava i Polakovica po 1300 metara, most Ston od 485 metara i dva podvožnjaka.