Na otoku Premudi ponovno mrak. U 21. stoljeću otočani su ostali bez cjelodnevne opskrbe električnom energijom. Traže svjetlo 24 sata, ali i hitnu zamjenu kabela starih pet desetljeća. Posljednji put bez električne energije bili su čak 28 dana i strahuju da se takvo nešto ne ponovi.

Mještani otoka Premude ponovno u mraku. Treći put u posljednjih pola godine. Građani svjetlost svaku večer dobivaju paljenjem voštanica. Ili tako ili nikako, a električna energija na otoku znači život. „Za sve čekamo da svane. Na Premudi vam je kad nema struje, nije to samo mrak, nemate ni vode, nemate ni telefona, nemate ni mobitela“, govori nam Rosanda Smirčić.

Kvari se hrana, a voda čuva kao da je suho zlato. Za vodu se treba posegnuti u bunare. „Svako jutro i svaku večer pripreme vode za wc, za kuhanje, pranje ujutro. Ono najvažnije i najosnovnije. Život u 21.stoljeću? Na Premudi da“, ljuta je Marija Wieland.

Na ovom otoku zimi živi pedesetak duša. Jedina veza s kopnom im je brzobrodska linija – jednom na dan. Mještanin Dinko kaže kako svi žele samo jedno. „Tražimo da nam agregat radi 24 sata dnevno, a ne da nam ga gase u 23 sata.

Potrebni su popravci, no nitko ih ne pokreće

No, iz HEP-a poručuju kako i agregat treba odmor. Ministar Oleg Butković tvrdi kako će on prema HEP-u intervenirati „koliko može“ da se to što prije popravi. A iz HEP-a ne kriju da je do kvara došlo jučer ujutro te da ispituju uzroke.

„Elektra Zadar je poduzela sve nužne mjere i aktivnosti, pod pretpostavkom da je oštećenje moglo nastati kao posljedica ribarenja ili sidrenja ribarskih brodova“, objavili su u priopćenju.

Time zapravo potvrđuju priču otočana. A sam otok je administrativno usidren u Gradu Zadru. Rosanda se zato žali jer oni na otoku sve plaćaju kao i oni na Boriku ili Arbanasima, dijelovima Zadra. Znaju to dobro i u Gradu odakle poručuju da čine sve kako bi se na dno između Silbe i Premude položio novi podmorski električni kabel. Jer ovaj koji se sada iz mjeseca u mjesec krpa star je pedeset godina.

Dosta im je mraka

Drugu večer za redom okupili se otočani. Dosta im je mraka. Agregat radi do 23 sata kada se Premujani, kažu nam, vraćaju u 16. stoljeće. Leon Smirčić, čovjek koji na otoku živi već sedamdeset godina opisao nam je kako ovdje izgleda život.

„Kada se agregat ugasi potpuni mrak nastupa i tada bez lampandine ne možeš nikuda, za nas tada nastupa karantena, imamo osjećaj da nas je napao koronavirus“, opisuje.

Neposredno nakon nestanka struje gase se telefoni, te nestaje signala na mobitelu. „Da zatreba nekome liječnička pomoć, mi ne možemo zvati doktora, ako se nešto zapali, mi ne možemo nazvati vatrogasce, mi smo potpuno odsječeni od svijeta“, kaže Leon.

Strahuju da će ostati bez hrane

Iako svi obećaju kako će problem riješiti, to se ne događa, pa se postavlja pitanje do kada će mještani morati čekati. „Moramo čekati dokle god se to ne ostvari. Dok se god ne položi kabel da ovaj agregat izdrži i da radi 24 sata“, objašnjava. Tvrdi kako je teško živjeti bez struje tih 9 sati tijekom noći. „Nikad ne znaš što se može dogodit, ali do sada su nas puno puta izigrali i to su bila samo obećanja, a nisu do sada ništa konkretno napravili“, razočaran je.

Kaže kako se boje nevremena ili nezgode jer bi im oštećenje ili kvar agregata mogli uništiti sve. „Hoće li nešto struju, ovdje nema mesnice, ako se nama škrinje razlede mi nemamo što jesti“, zaključio je.

