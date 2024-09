Zapadni dio Zagreba u ponedjeljak navečer neočekivano se našao u potpunome mraku.

Čitatelji s područja Prečkog dojavili su medijima da je nestalo struje.

Na stranicama HEP Elektre navedeno je da je do neplaniranog kvara došlo oko 20 sati, i to ne samo na području Prečkog, već i na Jankomiru te u Ulici Prigornici. Planirano vrijeme sanacije je do 22 sata.

Nestanak struje Foto: screenshot/HEP

Jedan čitatelj Jutarnjem listu rekao je da je od predstavnika stanara saznao kako je uzrok "kvar na srednjem naponu više trafostanica" te da nije jasno koliko će dugo popravak trajati.

Oko 21 sat neki su građani javili kako im se struja vratila.

