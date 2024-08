Otkriveni uzroci požara u osječkoj tvrtki: Nadzorna kamera je sve snimila

Otkriveni su uzroci požara koji je izbio u osječkoj tvrtki Drava International.

Snimka nadzorne kamere pokazuje kako je do požara došlo zbog vjetra koji je podigao aluminijsku foliju i uzrokovao kratki spoj između dva dalekovoda, što je zapalilo uskladištenu plastičnu sirovinu.

"Zbog vjetra koji se u tom trenutku dogodio tamo došlo je do podizanja aluminijske folije koja se podigla do dalekovoda i do kratkog spoja koji je dalje uzrokovao eksploziju i požar", rekao je Darijo Premec, zamjenik načelnika PU osječko-baranjske.

Potvrdio je to i policijski očevid kojeg su obavili službenici osječko-baranjske PU s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja.

Vatrogasci su u srijedu požar stavili pod nadzor te ga ugasili. Taj požar znatno je manjih razmjera od onog iz listopada prošle godine, a uzroci tog požara doznat će se tek na suđenju koje još nije počelo.

"Tijekom jutra vršen je očevid i JVP je pomagala vezano za provođenje očevida i nakon što je završen, postrojba se vratila i za nas je to konačan završetak vatrogasne intervencije", rekao je Goran Ivković iz javne vatrogasne postrojbe.

