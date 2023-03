Na sjednici saborskog odbora ravnatelj VSOA-e u ostavci Ivica Kinder krenuo je s predstavljanjem izvješća o radu za 2022. No, sjednicu su napustili Franko Vidović i Željko Sačić jer nisu htjeli da izvješće podnosi Kinder koji je pod optužbom.

Nakon što je ravnatelj VSOA-e u ostavci Ivica Kinder krenuo s predstavljanjem izvješća o radu za 2022., sjednicu saborskog Odbora napustili su Franko Vidović iz Socijaldemokrata i Željko Sačić iz Hrvatskih suverenista jer nedopustivim smatraju da izvješće podnosi osoba pod sumnjom za kazneno djelo.

Franko Vidović kazao je da je problematično to što je Kinder šest mjeseci nakon ostavke na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost te predstavlja Izvješće.

"To je neozbiljno, i to ne s njegove nego sa strane onoga tko ga bira. Predsjednik Republike je u nedavnom otvorenom pismu premijeru, a i više puta ranije, zazivao imenovanje novog čelnika Vojno sigurnosno-obavještajne agencije, dok premijer to praktički opstruira. Rezultat je da se ugrožava rad VSOA-e, kao i sigurnost Oružanih snaga RH, ali i rad kompletne obavještajne zajednice, s obzirom na nered koji trenutačno vlada u toj službi”, ocijenio je.

Nedopustivo je, dodaje, da vojna služba praktički bude bez čelnika, kao i sve što se događalo u toj službi. Pozivam premijera da stavi ego u drugi plan, da izvoli staviti državne interese ispred svega, sjedne s Predsjednikom i da napokon dogovore ime novog čovjeka koji bi trebao voditi VSOA-u, apelirao je.

Sjednicu sam napustio i prije nego što je Kinder počeo s izlaganjem jer nije umjesno da se u ovaj visoki dom šalje čovjeka koji je bivši, on nije taj koji može podnositi izvješće. Situacija je neozbiljna, neodrživa i ugrožavajuća za cijeli sustav, poručio je Vidović, inače predsjednik saborskog Odbora za obranu, zatraživši od premijera da predloži kandidata za čelnika VSOA-e.

Kazao je i da je Kinder na Odbor došao po zapovijedi Službe, jer je još uvijek njezin čelnik, što smatra problemom. Željko Sačić također je napustio sjednicu zbog Kindera.

"Nedopustivo je da slušamo Izvješće o radu Službe koje nam podnosi čelnik koji je osumnjičen za najteža koruptivna kaznena djela, gdje su vezana još 13-orica pripadnika Službe. Blasfemično je da na Odboru raspravljamo o izvješću koje prezentira osumnjičenik za najteža koruptivna kaznena djela”, istaknuo je Sačić, dodavši da to dovodi u vezu s nefunkcioniranjem naše izvršne vlasti.

Kinder se našao u nezavidnoj poziciji i prema njemu se nehumano postupa jer predsjednik Vlade, MORH i predsjednik države ne mogu funkcionirati što nam ugrožava nacionalnu i vojnu sigurnost, upozorio je. Za to su odgovorni Milanović i Plenković jer je čitav splet njihovih privatnih netrpeljivosti, osobnih sukoba i svađa doveo do toga, ocijenio je Sačić.

Izvješća koje je Kinder podnosio nazvao je 'smećem' jer, kaže, što će čitati kada ima 13 agenata koji su krali dnevnice, naglasivši da to uopće nije smjelo doći u Sabor. Ne želim slušati izvješća od potencijalnih kriminalaca, izjavio je Sačić. Sjednicu je napustila i Karolina Vidović Krišto.

Ivica Kinder ostavku je podnio početkom listopada prošle godine zbog financijskih malverzacija u VSOA-i i pronevjere dva milijuna kuna u inozemnim misijama, a pod izvidima je bio i sam ravnatelj VSOA-e zbog sumnje u zataškavanje.

Prijedlog prihvaćen unatoč aferi

Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić izvijestio je u srijedu da je HDZ-ova većina prihvatila izvješće VSOA-e unatoč financijskoj aferi te ocijenio da nacionalnu sigurnost ugrožava to što predsjednik i premijer ne surađuju.

"Moj je prijedlog bio da se ne prihvati izvješće o radu VSOA-e zbog računovodstveno-financijskih makinacija, ali nije prihvaćen. Prihvaćen je HDZ-ov zaključak da se prihvati izvješće VSOA-e i pozove predsjednika Milanovića da prihvati prijedlog ministra Banožića o novom imenovanju šefa VSOA-e", izvijestio je Hajdaš Dončić nakon sjednice.

"Smatrao sam da zbog zapovjedne odgovornosti ne možemo prihvatiti izvješće VSOA-e, tim više što je ured koji kontrolira rad SOA-e i VSOA-e ukazao na niz propusta u radu VSOA-e", istaknuo je.

Podsjetio je kako je u pokušaju rješavanja problema zbog lošeg odnosa između predsjednika Republike i premijera Milanović napravio prvi korak i u pismu pozvao Plenkovića da riješe situaciju.

"Sada je loptica na Plenkoviću, on mora izaći iz svog ega i početi razgovarati s Milanovićem. Blesavo je da nam ljudi dolaze u Sabor, a zapravo nisu ravnatelji, i još je blesavije da se ta izvješća prihvaćaju, to je vrlo šašavo i definitivno nema smisla”, kazao je.

"Deseci imenovanja čekaju, ne samo u obavještajnom sustavu, imamo šizofrenu situaciju i njih dvojica je trebaju riješiti", poručio je Hajdaš Dončić. Nije htio otkriti je li ravnatelj VSOA-e Ivica Kinder pred Odborom govorio o eventualnoj svojoj odgovornosti u aferi, tek je rekao da u svakom sustavu postoji zapovjedna odgovornost.

Ocijenio je kako nacionalnu sigurnost ugrožava činjenica da predsjednik i premijer ne surađuju. Nalazimo se u turbulentnim vremenima, nije riječ samo o ruskoj agresiji na Ukrajinu nego i o ekonomskoj krizi i pokušaju različitih multinacionalnih korporacija koje love u mutnom.

"Mislim da bi premijer Plenković trebao prihvatiti poziv predsjednika Milanovića i sjesti u interesu nacionalne i ekonomske sigurnosti, donijeti odluke konsenzusom i pustiti sustav da normalno funkcionira”, rekao je Hajdaš Dončić.