Otac nestalog 19-godišnjeg Gabrijela za Dnevnik Nove TV: "Trebao je doći kod mene, imao je kupljenu avionsku kartu"

U potrazi za mladićem uključeno je 40-ak dobrovoljaca, uz policiju vatrogasce i HGSS. Gabriel Tatić Matijević visok je 185 centimetara, a u četvrtak kada je nestao, otišao je u automobilu crvene boje marke Peugeot 206. Otac 19-ogodišnjaka apelira i moli sve koji bi mogli imati informacije koje bi mogle pomoći u njegovom pronalasku da ih dojave policiji.

"Zadnja saznanja su mi da mi je supruga javila da se javio na mobitel u pet ujutro, a zadnji put smo se ja i on čuli u ponedjeljak jer je trebao doći kod mene na posao u Njemačku u utorak, imao je već kupljenu avionsku kartu, tako da evo sad smo tu gdje jesmo", rekao je Marijan Matijević, otac nestalog dječaka Gabrijela reporteru Dnevnika Tinu Kovačeviću.

"Ja stvarno ne znam gdje je on trenutno, ja bi to najviše volio znati i volio bih apelirati na mlade da ne rade ovakve stvari roditeljima, da se čuvaju i da se paze, i molio bih sve ljude u Slavoniji i u Zagrebu da se osvrnu, da pogledaju oko sebe možda sjedi do njih Gabrijel", dodao je otac.

On ga najbolje poznaje, a svejedno ne zna gdje je mogao otići.

"Ne znam, jednostavno ne znam, zadnje saznanje je bilo da je krenuo prema Đakovu, i to je sve što znamo, što smo dobili preko društvenih mreža, porukom", pojasnio je.

"I volio bih se još samo svima zahvaliti koji su se uključili u ovu potragu, i policajcima, i HGSS-u, i vatrogasnim društvima... Svima puno hvala", poručio je za kraj.

