Ostavka direktora TZ-a nakon skandala: "HDZ je uzurpirao Zadar, pokušali su uzurpirati i Ameriku, ali im to nije uspjelo"

Zadarska Turistička zajednica pokazala je kako je trebala izgledala večera na kojoj su se u Velikoj jabuci prezentirali okusi zadarskog kraja.

No, društvenim mrežama počele su kružiti fotografije objavljene su na profilu jednog zadarskog ugostitelja.

Zbog moralnih razloga i loše percepcije javnosti, pada ostavka direktora TZ-a Marija Paleke.

On pred kameru Dnevnika Nove TV ne želi, ne odgovara ni na poruke. No, kako Zadar nije New York, snimljen je jutros u opuštenoj šetnji gradom.

Oporbu njegova ostavka ne zadovoljava.

"Zato što Mario Paleka nije najodgovorniji u ovom slučaju, riječ je o strukturi koja se naziva HDZ, ta struktura je uzurpirala grad Zadar, pokušali su uzurpirati i Ameriku, ali im to nije uspjelo", poručio je Marko Vučetić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Zadra.

