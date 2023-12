Osobe evakuirane iz Gaze hrvatskim vlastima dužne tisuće eura za avionske karte

Dva su mjeseca od Hamasova napada na glazbenom festivalu u Izraelu i pokolja u kibucu nakon kojega je počeo još jedan izralesko-palestinski sukob. U Gazi su se tada našli i hrvatski državljani koji su, kao i mnogi drugi, željeli otići iz pakla u svoju domovinu.

Prije točno mjesec dana iz Gaze su evakuirana 22 hrvatska državljana. Među njima je bilo i onih koji nisu formalno državljani RH no unatoč tome prebačeni su do Egipta. Njima je hrvatsko veleposlanstvo u Egiptu sa veleposlanstvom u Izraelu organiziralo prijevoz u Hrvatsku. Na let iz Kaira su se mogli ukrcati nakon što su pristali potpisati da prihvaćaju snositi trošak avionskih karata.

"Dio troškova evakuirani iz Gaze u Hrvatsku su trebali platiti, odnosno potpisali su da prihvaćaju te troškove prije nego su napustili Kairo i otputovali prema Hrvatskoj. Riječ je o avionskim kartama iz Kaira prema Zagrebu", diplomatski izvor je otkrio za 24sata.

Evakuirani nisu trebali platiti smještaj u Egiptu kao ni hranu i ostali prijevoz do zrakoplova. Iz diplomatskih krugova doznaju da priličan broj članova obitelji nisu hrvatski državljani nego su s njima u rodbinskoj vezi. Troškovi avionskih karata za pojedine obitelji iznose i do 7500 eura, a kako su im ti troškovi priznati kao dug, poslali su zamolbu da im se dug oprosti.