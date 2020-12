Do objave pobjednika HIT proizvoda 2020. ostalo je još svega tjedan dana. U prošlotjednoj epizodi vidjeli smo kako su se s velikim brojem narudžbi snašli kreatori Spare, Jaggetyja, Batele i Zorine masti, a jesu li to uspjeli i poduzetnici koji stoje iza Superheraw BIO pločica, Ghee maslaca, Špajz juha i Shapello šampona, pogledajte u videu.

Projekt Startaj Hrvatska obogatio je tržište novim inovativnim proizvodima koji kupcima nude najbolje od prirode. U posljednjoj emisiji imali smo prilike vidjeti kako su se poduzetnici snašli u proizvodnji tako velikih količina, izazovu koji je pred njih stavio SPAR Hrvatska te koje su sve prepreke morali prijeći da bi njihov proizvod stigao na plave police.

''Sve samo da stignem jer ovo je ostvarenje snova''

Tijana Božović Galjanić od SPAR-a je dobila narudžbu o kojoj je mogla samo sanjati – 25 tisuća komada Superheraw BIO pločica trebala je isporučiti u manje od dva mjeseca. ''Moram priznati da me iznenadila količina koja je bila naručena. Pozitivno, naravno. Jako je izazovno proizvesti sve to skupa'', kazala je Tijana.

Superheraw pločice ručno su rađene od suhog voća, orašastih plodova, sjemenki i drugih prirodnih sastojaka kontroliranog ekološkog podrijetla. Zahtjevan je to proces, a kako bi stigla isporučiti narudžbu na vrijeme, Tijana je investirala u stroj za pakiranje i nove dehidratore, ali to nije bilo dovoljno: ''Ja sam povećala svoj kapacitet, ranije ustajem, sve samo da stignem jer ovo je ostvarenje snova. Nekoliko dana nisam vidjela djecu, samo uđem u njihovu sobu da vidim kako spavaju. Vodim bitku s vremenom s obzirom na to da se bliži isporuka.''

Tijana je morala proizvesti oko 400 pločica dnevno kako bi uspjela sve ostvariti na vrijeme, no u svemu je tome vidjela svijetlu točku: ''Sad trenutačno radim da bih nagradila samu sebe, da napravim uspjeh koji sam sanjala. To je moje vrijeme'', kazala je.

Danonoćnim radom Tijana je uspjela privesti narudžbu kraju: ''Iza mene su prazne police. Maloprije je sve bilo nakrcano i ne mogu vjerovati da je isporuka završila.''

Tijana Božović Galjanić je dobila narudžbu od 25 tisuća komada Superheraw BIO pločica (Foto: Nova TV)

''Morali smo naručiti između 800 kilograma i tone maslaca''

Da bi proizveli 6000 komada Ghee maslaca, koliko je od njih naručio SPAR, Berna Storjak i njezin sin Donat Rupčić morali su skuhati gotovo tonu maslaca. Za svoj proizvod koriste kvalitetan hrvatski maslac malih proizvođača. Pročišćeni ghee maslac idealna je i ukusna zamjena za ostale vrste ulja i masti pri kuhanju na visokim temperaturama bez bojazni da će zagorjeti, a pogodan je za ljude alergične na mlijeko i mliječne proizvode.

Radeći skupa, Berna i Donat kažu da su se još više zbližili: ''Čak ide bolje nego što sam mislio. Kad smo imali prije suradnje, do neke granice je bilo OK, ali onda kad smo se trebali malo više gledati, malo više raditi zajedno, bilo bi nekih glupavih tenzija. Sad ide iznenađujuće dobro“, priznao je Donat.

Berna Storjak i njezin sin Donat Rupčić dobili su narudžbu od 6000 komada Ghee maslaca (Foto: Nova TV)

Ghee maslac dobiva sekojom se maslac u kontroliranom, višesatnom procesu pročišćuje od vode, mliječnih bjelančevina i laktoze. Kako bi ostvarili narudžbu, trebalo im je puno sirovine. ''Dobra stvar je da ide malo-pomalo,'', kazao je Donat.

Zajedničkim snagama na kraju su uspjeli isporučiti narudžbu na vrijeme. ''Djelatnik mjeseca je Donat. Puno je rada i puno je muke, ali uz njegov osmijeh nema muke'', poručila je Berna.

''Hodam pogonom i razmišljam kako sam od male šerpice od 5 litara došla do pogona od 300, 400 litara juhice''

Pred velikim izazovom našla se i mlada poduzetnica iz Osijeka Martina Završki. Martina je juhice, koje inače servira u svom malom restoranu zdrave hrane, spakirala u teglice i omogućila obrok svima koji vole pojesti nešto kvalitetno. Njezine Špajz juhe su poput laganog variva – niskokalorične, ukusne, zasitne i praktične. Upravo je zato SPAR naručio 3600 komada teglica juha.

''U svom restoranu mjesečno proizvodim 40-ak, 50-ak juhica. Sada moram napraviti 3600 teglica u jednom danu zato što je rok trajanja jako kratak, da drugi dan ide isporuka. Malo me strah svega toga i ne znam kako će to izgledati'', pribojavala se Martina.

Martina je morala promijeniti kuhinju jer joj je bila premala, uz to je SPAR testirao juhe i ispostavilo se da je njihov rok trajanja tri dana. To nije bilo dovoljno. ''SPAR je zahtijevao rok trajanja od 10 dana da bi juhice mogle stajati na policama, a ja sam barem dva puta tjedno išla za Zagreb i sa SPAR-om radila recepturu kako bismo postigli rok trajanja'', kazala je.

Rješenje su u konačnici pronašli u Samoboru. ''Sterilizacijom juhica ostaje prirodna, ništa se u njoj ne mijenja, ne dodajemo joj nikakve konzervanse, tako da smo ostali pri priči prirodno'', objasnila je kreatorica Špajz juhi.

SPAR je Martini pomogao i pronaći prostor u kojem će proizvoditi svoje juhe u velikim količinama. ''SPAR mi je davao jako veliku pomoć, borili su se zajedno sa mnom. Trudili su se, nisu spavali noćima, kao i ja'', zahvalna je Martina.

Martina Završki dobila je narudžbu od 3600 komada Špajz juha (Foto: Nova TV)

Uz njihovu pomoć, uspjela je svu narudžbu proizvesti u jednoj noći: ''Evo, hodam pogonom i razmišljam kako sam od male šerpice od 5 litara došla do pogona od 300, 400 litara juhice. Moje juhice su gotove!''

''To je jako velika brojka za nekog malog proizvođača poput mene''

Mary Novosel s oduševljenjem je prihvatila SPAR-ovu narudžbu od 16 tisuća komada Shapello šampona. Iako je znala da će to uključivati puno rada i snalaženja, ni u jednom trenu nije osjećala premorenost jer je o takvoj narudžbi sanjala od prvog tečaja aromaterapije. Njezin Shapello šampon za kućne ljubimce nježno čisti i detoksicira, nakon kupanja psi mirišu po svježe pokošenoj travi, pa nemaju potrebu utrljavati se u prljavštinu. Šampon dolazi u tekućoj i krutoj varijanti.

''16 tisuća komada u jako kratkom roku, manje od mjesec dana. To je jako velika brojka za nekog malog proizvođača poput mene'', priznala je Mary. Kao i ostali kandidati, morala je proći testiranja proizvoda i prilagodbe u proizvodnji kako bi zadovoljila standarde velikog trgovačkog lanca. ''Puno je stvari koje još treba napraviti. Raspravljali smo, između ostalog, o teksturi šampona. Raspravljali smo o boji krutog šampona, nismo bili sigurni koja bi bila bolja.''

No pokazalo se da su to mali izazovi nakon svega što je slijedilo. Mary je kasnila s proizvodnjom jer je zbog koronavirusa pošiljka s ambalažom za tekući šampon kasnila.

S obzirom na to da radi i kao PR managerica, nije mogla izdvojiti cijeli dan za proizvodnju te se morala snaći na drugi način. ''U jednom trenutku kada sam stavila sve na papir i kada sam vidjela koji su rokovi i koje bi mogle biti buduće količine, odlučila sam potražiti firmu za outsourcing koja bi mi pomogla da zajedno s njom proizvedem dovoljne količine u određenom vremenskom roku bez stresa, da sve teče kako treba'', objasnila je Mary.

Uz pomoć vanjske tvrtke Mary je uspjela ubrzati proizvodnju i uz sve prepreke stigla odraditi narudžbu: ''Shapello je krenuo na svoje novo putovanje u prodajne dućane. Držimo fige svi da uspijemo.''

Plavu policu s proizvodima kandidata emisije Startaj Hrvatska možete pronaći u INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama (Foto: Nova TV)

Osam proizvoda osam poduzetnika iz Startaj Hrvatska možete pronaći u svim INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama diljem Hrvatske na posebno označenoj plavoj polici.

