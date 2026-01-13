Novi udar na džepove: Na njih se čeka godinama, a ovo su cijene. Tko to može platiti? Nadležni imaju svoje objašnjenje

Iako su domovi za starije i nemoćne osobe u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru potkraj 2025. godine objavili nove cjenike smještaja, u Osječko-baranjskoj županiji, koja je njihov osnivač, tvrde da nije riječ o poskupljenju usluga već o novom načinu obračuna cijene smještaja.

Prema novom cjeniku Doma za starije u Belom Manastiru, koji će se primjenjivati za osobe koje budu primane u dom od 1. siječnja ove godine, ekonomska cijena jednokrevetne sobe, ovisno o vrsti usluge, kreće se od 900 do 1310 eura, dvokrevetna soba plaćat će se se po ekonomskoj cijeni od 810 do 1170 eura, dok se ekonomska cijena smještaja u trokrevetnoj ili četverokrevetnoj sobi kreće od 820 do 1120 eura.

Za korisnike koji će biti primljeni u đakovački Dom za starije i nemoćne osobe, od 1. siječnja ekonomska cijena jednokrevetne sobe, ovisno o stupnju usluge, je od 800 do 1380 eura, za smještaj u dvokrevetnoj sobi predviđena je ekonomska cijena od 730 do 1280 eura, a u trokrevetnoj 1050 eura.

Prema novom cjeniku osječkog Doma za starije i nemoćne osobe ekonomska cijena jednokrevetne sobe od 1. siječnja, također u ovisnosti o stupnju usluge, iznosi od 800 do 1200 eura, u dvokrevetnoj sobi od 700 do 1150 eura, u trokrevetnoj sobi 1100 eura, a apartmanu plus 1250 eura.

Iz osječko-baranjske Županijske uprave kažu da od Nove godine nije došlo do dodatnog poskupljenja smještaja ni drugih usluga u domovima čiji je osnivač Županija, već se od tog datuma "primjenjuje se novi model obračuna cijene smještaja, temeljen na imovinskom cenzusu korisnika i subvenciji Županije".

Napominju kako "razlog uvođenja novog modela nije dodatno financijsko opterećenje korisnika, nego pravednija raspodjela subvencija i dugoročna održivost sustava domova". Korisnici s najnižim mirovinama plaćaju manji udio cijene a najveće subvencije usmjeravaju se prema najugroženijim skupinama - nepokretnim osobama, osobama s demencijom i korisnicima viših stupnjeva skrbi.

Time je smještaj za korisnike s najnižim primanjima realno povoljniji nego ranije, dok potpuno funkcionalni korisnici, s većim mirovinama, plaćaju punu ekonomsku cijenu smještaja, koja je i dalje niža od tržišnih cijena privatnog smještaja, navode u osječko-baranjskoj Županijskoj upravi.

Cijena u domovima sastoji se od ekonomske cijene smještaja i udjela koji plaća korisnik, ovisno o visini mirovine i stupnju skrbi. Primjerice, u osječkom Domu za starije i nemoćne korisnici s mirovinom do 695 eura plaćat će 65 posto ekonomske cijene smještaja, dok preostalih 35 posto subvencionira Osječko-baranjska županija.

To u praksi znači da, ovisno o vrsti smještaja i stupnju skrbi, korisnici s najnižim mirovinama plaćaju približno između 585 i 650 eura mjesečno, dok ostatak cijene pokriva Županija. Za korisnike s najnižim mirovinama do 695 eura, novi model znači niži stvarni iznos koji plaćaju za smještaj, navode u Županijskoj upravi.

Prema novim cjenicima domova u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru utvrđeno je da cijena smještaja za prvi stupanj usluge iznosi 100 posto ekonomske cijene, dok se cijena smještaja za drugi, treći i četvrti stupanj usluge određuje u postotku ekonomske cijene, ovisno o visini prihoda korisnika.

Tako je predviđeno da korisnici s prihodima do 695 eura mjesečno plaćaju 65 posto ekonomske cijene, a oni s prihodima od 696 do 999 eura će plaćati 75 posto ekonomske cijene. Cijena za one s prihodima od 1000 do 1390 eura iznosi 90 ekonomske cijene, a za korisnike s prihodima iznad 1391 eura 100 posto ekonomske cijene.

Za postojeće korisnike primjena novog modela predviđena je od 1. siječnja iduće godine, čime se, smatraju u Županiji, "osigurava postupna prilagodba i stabilnost za korisnike koji su već smješteni u domovima".