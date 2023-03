Završila je sezona grijanja, ali ne i drama oko plina. Opskrbljivači se žale da im zbog nerealno niske prodajne cijene prijeti propast.

Lani je plin bio preskup, a sada je previše jeftin, barem ako se pita neke domaće opskrbljivače. Kupovali su plin misleći da će ga moći prodati po bitno višoj cijeni od one koju je sada odredila država pa zbog toga strahuju od bankrota.

"Ako su imali dugoročne ugovore u kojima su se obvezali za kupnju određenih količina po određenim cijenama, činjenica je da bi mogli biti u opasnosti da neće moći ispuniti svoje uvjete prema kupcima", rekao je Dalibor Pudić iz Hrvatske stručne udruge za plin.

Ipak, resorni ministar rezolutno tvrdi da se to neće dogoditi.

"Neće se promijeniti cijena plina. Takve smo odluke donijeli. Prema tome, nema tu nikakvih problema, nema nikakve katastrofe. Danas vidimo nekakve naslove da će biti problema, da će sve propasti. Ništa se od toga neće dogoditi. Bit će sve dobro kao što je bilo i dosad", rekao je ministar gospodarstva Davor Filipović.

Filipović najavio da cijena plina od 1. travnja neće rasti. Onima koji ga napadaju poručio: "Neka dođu!"

Zašto onda upravo na takav scenarij – u dopisu energetskom regulatoru HERI – upozorava najveći domaći trgovac plinom Prvo plinarsko društvo (PPD)? Filipović dopis nije vidio, ali ima slutnje o mogućim motivima.

"Uvijek u ovoj krizi ima onih koji žele dodatno zaraditi i profitirati. Naravno da ima onih koji bi željeli da je cijena puno veća jer će im onda biti i zarade puno veće", rekao je miinistar.

U PPD-u takve tvrdnje odbacuju. Kažu da podržavaju Vladine namjere, ali ne i način kako ih misli ostvariti.

"Pozdravljamo namjeru Vlade da kućanstvima omogući prihvatljivu cijenu plina i to je apsolutno nešto što se treba i mora napraviti, ali se može napraviti na način kako je napravljeno i na tržištu električne energije", reporteru Dnevnika Nove TV Marku Biočini rekla je Sabina Škrtić, članica uprave ENNA Grupe.

Njemačka je gotovo u potpunosti zamijenila ruski plin: Evo kako je riješila problem

To znači da bi država obeštetila opskrbljivače za razliku između regulirane prodajne cijene i cijene po kojoj su oni kupovali plin. Na potrošače to ne bi utjecalo, ali za opskrbljivače to su stotine milijuna eura. Hoće li ih dobiti ili ne, odlučit će HERA. Kako neslužbeno doznaje Dnevnik Nove TV, to se neće dogoditi prije sljedećeg tjedna.

