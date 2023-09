Tableti za škole danas više leže na policama nego što se koriste, a nove - neće nabavljati: "Sve češće se kvare, ne isplati ih se popravljati"

Tableti - prije nekoliko godina uvodili su se na sva zvona. A sada izgleda da je dobrom dijelu njih - odzvonilo.

"Koriste se djelomično, ali sve češće se ti uređaji kvare i popravci su skuplji nego nabavka novoga i ne isplati ih se popravljati", kaže Krešimir Supanc, ravnatelj OŠ Jure Kaštelan

Jer su garancije istekle. Tableti su u vlasništvu škola, a škole novca za servisiranje većeg broja tableta - nemaju.

Tableti su se dobivali u petom razredu, na kraju osmog vraćali. Sve je manje i roditelja koji žele preuzeti tablete doma jer ne žele snositi troškove ako dođe do kvara.

"Iz godine u godinu sve manji broj roditelja potpisuje i odlučuje se preuzeti tablet za svoje dijete", rekao je Denis Žvorc, ravnatelj OŠ Petra Preradovića, i dodaje: "Oni stoje, mi ih uzmemo ovako kad je potrebno pa podijelimo na nastavi."

I oni koji ih imaju doma, nije baš da ih previše koriste.

"Pa ne koristim ga baš puno, ne znam... možda jednom mjesečno" ispričala je sedmašica Ema.

"Više koristim mobitel nego tablet zato što mi je mobitel sigurniji, a i bolje mi radi", rekao je učenik Lovro.

"Od nekih 195.000 koliko je nabavljeno, u zadnjih mjesec dana korišteno je nešto više od 32 tisuće, dakle 16,5 posto", pojasnila je Aleksandra Mudrinić Ribić iz CARNET-a.

U pandemiji su dobro došli, kažu ravnatelji. Pokrili su se i učenici koji nisu imali nikakvo računalo.

"Bilo je jako dobro za vrijeme online nastave kada smo imali, sada više učenici koriste kada nešto trebaju pronaći, kad im učitelji kažu - nađite to i to, koriste mobitel" smatra Žvorc.

Nabavljeno je točno 201.526 tableta, u vrijednosti većoj od 286 milijuna kuna. To su sredstva iz državnog proračuna koji sada više leže po policama nego što se koriste.

"Kvaliteta je iznimno loša zato što tablet nakon nekog vremena počne blokirati. Da je kvaliteta bolja od toga moglo bi se koristiti više godina možda, više puta. Ovako godinu dana se tablet koristi, onda postaje sve sporiji, u dosta toga se ne može ući", poručila je Iva Fabijanić, nastavnica informatike iz OŠ Rapska.

Nabavljalo se kvalitetno, tvrdi bivša ministrica Divjak za čijeg su mandata ušli u škole. I dodaje kako je plan bio da se svake godine obnovi jedna četvrtina uređaja.

Divjak: "Tehnologija i umjetna inteligencija neće nestati zato što mi držimo tablete u skladištu"

Blaženka Divjak, bivša ministrica znanosti i obrazovanja komentirala je projekt.

"Kako se to koristi u nastavi, to je sad druga stvar. To je sad tri godine potraćenog vremena što se tiče scenarija učenja, kako bismo to trebali koristiti, a vrijeme je takvo da tehnologija i umjetna inteligencija neće nestati zato što mi držimo tablete u skladištu", rekla je.

Bez tableta i laptopa teško bi bilo proći kroz pandemiju, smatra, a drži i da nije problem u kvaliteti opreme.

"Ne vjerujem da je loša kvaliteta tableta. S obzirom da su se, kad su se nabavljali, stvarno smo dobili vrhunsku kvalitetu. Svake četiri godine treba kupiti nove uređaje, odnosno obnoviti. Jednu četvrtinu svih uređaja svake godine bi trebalo zamijeniti", objasnila je.

Ministarstvo je reklo da neće nabavljati nove tablete.

"To je njihova odluka. Nadam se da će barem nabaviti onda nova računala za nastavnike jer to smo isto po prvi puta uveli da svaki nastavnik dobije svoje prijenosno računalo. A sad što se tiče njihove odluke – njihova odluka, njihova odgovornost", rekla je za kraj.

