U nekim slučajevima štednja može biti opasna po zdravlje: "Ljudi čak ni ne znaju koji se sve sastojci nalaze u kopijama"

U toaletnoj vodi pronađen je Lilial, zabranjeni sastojak parfema na području Europske unije zbog kojeg ga je Inspektorat s tržišta odmah povukao.

"Radi se o spoju koji je već od 2020.godine zabranjen zato što se nalazi na listi kancerogenih tvari, reprotoksičnih tvari, znači može oštetiti plod i djeluje kao hormonalni distruktor, znači može poremetiti ravnotežu hormona", pojasnila je dr. sc. Lidija Barušić s Odjela za sigurnost predmeta opće uporabe NZJZ-a Andrija Štampar.

Ako parfemi u našu zemlju ulaze iz trećih zemalja, sastav se može provjeriti već na Carini, ali oni iz Europske Unije mogu se izravno plasirati na tržište. Zato sve ovisi o trgovcima.

"Nama svaka roba ide na sanitarnu kontrolu. Ljudi čak ni ne znaju koji se sve sastojci nalaze u kopijama parfema, arsen, antifriz, koji isto u velikoj količini štete kožu", rekla je Svjetlana Žaknić, vlasnica parfumerije.

Usprkos tome što se tako na policama mogu naći proizvodi upitne kvalitete, građani ipak nemaju naviku pogledati deklaraciju parfema.

"Ne, ne provjeravam. Pokušavam uvijek kupovati od poznatih proizvođača", rekao je Goran iz Zagreba.

"A tako je, kako je. Dobro, ubuduće ću provjeriti, i šta ću dobit s tim, kad ne znam što smije bit unutra, šta ne smije", rekla je pak Dubravka.

Najjednostavnije je kemikalije provjeriti skeniranjem barkoda na proizvodu, putem mobilnih aplikacija koje bojom označavaju njihovu štetnost ako ih proizvođač nije zatajio. To možemo provjeriti jedino analizom.

"To vrijedi ako je ono što je ono je prisutno ustvari istaknuto u sklopu same deklaracije, može biti obrnuto. Ako imate račun možete to prijaviti sanitarnoj inspekciji koja će slučaj uzeti u svoje ruke", kaže Barušić.

Nerijetko proizvođači koriste jeftinije sastojke, a pritom nije nužno riječ o kopiji.

"Zato sto su puno jeftiniji sintetički sastojci od prirodnih sastojaka. Između Niche i dizajnerskih parfema vam je velika razlika u koncentraciji čistog ulja.

Zato se kupci često osjećaju prevarenima.

"Potrošači su nam se javljali da parfem nema miris, da nakon par minuta da se miris izgubi. Mi smo ih upućivali da se žale trgovcu gdje su ih kupili, tako je po zakonu, ali trgovci kažu da je to išlo na provjeru kod proizvođača da je sve u redu, pa samo to poslali državnom inspektoratu i sad čekamo", otkrila je Ana Knežević, predsjednica Udruge za zaštitu potrošača.

Dok se čeka što će reći Inspektorat, osim pomnog biranja najdražih nota, treba još opreznije birati i mjesto gdje ih kupiti.

