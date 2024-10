Tko sve stiže na sjednicu s drugim čovjekom NATO-a? "Doći ćemo ga poslušati iz pristojnosti"

Zastupnici Možemo! i Mosta najavili su da će poslijepodne u srijedu doći poslušati što drugi čovjek NATO-a Boris Ruge ima reći o NSATU aktivnosti, oko koje iz vladajućeg Domovinskog pokreta ne vide nikakav problem ni opasnost za hrvatske časnike i Hrvatsku.

"Poslušat ćemo zamjenika glavnog tajnika NATO-a, svakako. Idemo na sve odbore koji se tiču ovog pitanja jer želimo prikupiti što više informacija", kazala je predsjednica Kluba Možemo! Sandra Benčić uoči zajedničke sjednice Odbora za vanjsku politiku i Izaslanstva Sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, na kojoj će zamjenik glavnog tajnika NATO-a Boris Ruge dati informacije o NSATU aktivnosti, obučne i sigurnosne potpore Ukrajini.

Benčić je naglasila koliko je važno da saborski zastupnici sudjeluju na tim sjednicama te podsjetila kako su upravo zastupnici Možemo na ranijoj sjednici Odbora za obranu postavljali pitanja za koje se "kasnije pokazalo da su Plenković i cijeli HDZ lagali o naravi te aktivnosti"'.

"Premijer koji naziva opoziciju ruskim pačićima, divljačkom hordom i koji najavljuje zamjenika glavnog tajnika NATO-a kao dio političke pedagogije prema opoziciji je neodgovoran i međunarodno neodgovoran jer instrumentalizira zamjenika glavnog tajnika i stavlja ga u kontekst svoje kampanje", poručila je.

Način na koji on pozicionira ovo pitanje jasno pokazuje da njemu nije stalo do Ukrajine, dodala je zastupnica.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković tu je točku, za koju je potrebna dvotrećinska podrška zastupnika, povukao s dnevnog reda prošlotjednog glasanja te se još ne zna kada će se o njoj glasati. A kako će naposljetku zastupnici Možemo glasati o slanju naših časnika u njemački Wiesbaden gdje bi obučavali ukrajinske vojnike, još nisu odlučili.

"Parlamentarni proces još traje i nakon toga ćemo donijeti odluku. Možemo vrlo jasno reći da kao stranka ostajemo na istim pozicijama koje imamo već godinama. Hrvatska može sudjelovati u mirovnim misijama, a kada sudjeluje u misijama potpore Ukrajini, ono za što se mi zalažemo jest da dajemo svu podršku Ukrajini koju možemo u civilnim komponentama, razminiranju pa i vojnoj opremi, dakle u svim onim razinama koje ne podrazumijevaju slanje vojske", poručila je Benčić.

Most: Ići ćemo poslušati iz pristojnosti

Iako stav Mosta neće promijeniti i glasat će protiv ove odluke jer smatraju da se radi o ratnoj misiji, Miro Bulj će, kako najavljuju, "ići saslušati iz pristojnosti" što ima za reći Ruge.

"Pokazalo se da je istina ono što smo govorili, a to je da će časnici koji odlaze na ovu misiju ići u Ukrajinu. Pokazalo se da Plenković ne govori istinu i mi nećemo dopustiti da hrvatski vojnici odlaze na ratišta koja nisu među članicama NATO saveza i da ginu za nečije osobne interese i karijere", poručio je predsjednik Mosta Božo Petrov.

Bulj je naglasio da je ovu priču "zakuhao" Milanović jer "nije imao hrabrosti dignuti ruku protiv na samitu" u Washingtonu, ali da provlačenje teme odgovara i Plenkoviću jer se ne priča o životnim problemima Hrvata.

"Prije bih sebi otkinuo ruku nego poslao bilo kojeg vojnika na ovo ratište", kazao je.

"Nije isto pomagati u naoružanju ili humanitarno i uključivanje vojnika u potporu koja podrazumijeva obuku ukrajinskih vojnika", dodao je njihov Nikola Grmoja.

Puljak: Ne idemo na sjednicu Odbora

Zastupnici Kluba Centra i Nezavisne platforme Sjevera neće doći poslušati drugog čovjeka NATO-a jer su stava da ova odluka uopće nije trebala ni doći u Sabor na odlučivanje.

"Ovo je stvar koju je, po Ustavu, trebalo dogovoriti između Vlade i predsjednika Republike. Onaj osnovni uvjet iz Ustava nije ispunjen i što se nas tiče, mi nemamo o tome što raspravljati ni glasati", ponovila je stav predsjednica Kluba Marijana Puljak.

Da je Plenkoviću u interesu bila ikakva dobrobit Ukrajine, smatra, onda bi sve ove predradnje koje sad radi već obavio i u dogovoru s predsjednikom to riješio, a ne uvlačio u to Sabor.

"Ovo je samo njegova igra, ne čak u cilju predsjedničkih izbora, nego njegove osobne kampanje. Ovo je veličanje lika i djela Plenkovića. I mi ne želimo odlučivati o nečemu za što mislimo da nije u skladu s Ustavom", dodala je Puljak.

Ni zastupnici Kluba HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a neće doći na sjednicu.

"Nema potrebe. Mi čekamo glasanje, odgovorni smo saborski zastupnici i nećemo ne doći, nismo tupave i blentave šuše, kako nas je prozvao Plenković, doći ćemo na glasanje i pokazati jasno stav, kao i do sada", istaknula je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.

Za SDP je ovo ne-tema, poručili su, pa više ni izjave o tome ne žele davati.

DP: Ne bi načelnik glavnog stožera OSRH-a to potpisao da ima ikakve opasnosti za naše ljude

Zastupnici vladajućeg Domovinskog pokreta (DP) podržavaju NSATU aktivnost u Njemačkoj.

"Imali smo problem da ukrajinski vojnici dolaze u Hrvatsku, ali nikakav problem nemamo da naši časnici odu obučavati ukrajinske vojnike u članicu NATO-a, nama prijateljsku Njemačku. Išli su i u Afganistan i, vjerujte, mnogi moji prijatelji iz sustava vojske tražili su vezu da odu tamo gdje je bilo 100 puta nesigurnije nego u Njemačkoj", rekao je njihov zastupnik Stipo Mlinarić Ćipe.

Nažalost, Milanović ovo sve radi samo zbog predizborne kampanje, dodao je i naglasio kako ovo uopće ne bi bila tema da se ne bliže predsjednički izbori.

"Za mene je veća vijest nabavka 'Leoparda' i slanje naših tenkova Ukrajini. A ovo je minorna tema. Ako načelnik glavnog stožera OSRH-a, kojemu najviše vjerujem od svih aktera u ovoj priči, znam da je vojnik od glave do pete, ne vidi tu nikakav problem i to podržava, meni ne treba dolaziti niti zamjenik glavnog tajnika NATO-a. Ne bi on to potpisao da ima ikakve opasnosti za naše ljude koji će otići u Njemačku, naglasio je.

Govoreći o Milanovićevu sazivanju vojnog vrhu za sutra, Ćipe se pita kako ga nije sazvao u prethodne četiri i pol godine nego baš sada pred izbore te ga je prozvao zbog uvlačenja Hrvatske vojske u politiku i predizbornu kampanju.

Navode da je tražio i svečani doček i crveni tepih ispred Ministarstva obrane, Mostov Grmoja komentirao je kako je s jedne strane predsjednički kandidat Bulj - "čovjek iz naroda", a da su s druge "elitisti sa Zrinjevca."

I on, kao i Mostov Bulj podržali bi otvaranje razgovora o pomicanju termina predsjedničkih izbora u budućnosti s vremena uoči i nakon božićnih i novogodišnjih praznika na neki raniji ili kasniji termin, o čemu je temu otvorio bivši predsjednik RH Ivo Josipović.

