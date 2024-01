Dalija Orešković usporedila premijera s Hitlerom, Jandroković: "Pazimo što izgovaramo"

Oporba je prozvala u četvrtak vladajuće da žene koriste kao živi zid iza kojeg podvaljuju ograničavanje novinarskih sloboda, zbog istodobnog glasanja o uvođenju kaznenih djela teškog ubojstva žena, odnosno femicida, i neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje. O tim dvjema stvarima ne može se glasati istodobno, upozoravaju.



No iz Vlade i HDZ-a na to odgovaraju da štite presumpciju nevinosti okrivljenika u kaznenom postupku, naime, kako je kazao ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica - novinari se ne mogu kazniti za počinjenje ovog kaznenog djela, unaprijed se osuđuje osoba, narušava se jedno od temeljnih načela - presumpcija nevinosti.

''Uvaljujete izmjene zakona koje služe prikrivanju političke korupcije, a znamo tko je nositelj političke korupcije u ovoj zemlji. I sada se Andrej Plenković skriva iza leđa pretučenih i zlostavljanih žena i djece. Sram vas može biti, kukavice jedne'', rekla je Ivana Kekin (klub Možemo) tražeći stanku prije predstavljanja paketa tri zakona, Kaznenog zakona, o kaznenom postupku i o zaštiti od nasilja u obitelji.

Uslijedile su optužbe i ostalih oporbenih klubova, da vladajući HDZ koristi zaštitu žena od nasilja kao kukavičje jaje, smokvin list' ili živi zid iza kojeg se skriva pokušaj sprečavanja novinara da dođu do informacija o korupcijskim aferama.

''Hrvatsko pravosuđe je devastirano, godinama struka upozorava što nam je činiti, godinama žene traže veću zaštitu od nasilja u obitelji. I što radi Andrej Plenković? Skriva se kao kukavica'', rekla je Dalija Orešković (Stranka s imenom i prezimenom), usporedivši potom premijera s Adolfom Hitlerom: ''Ovo je čin kukavičluka. Ein Führer, aber nicht mein Führer. To je Plenković.''

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković osudio je ovakvu usporedbu te kazao da neće tolerirati govor mržnje kojeg će ubuduće najoštrije sankcionirati: ''To je aluzija da je predsjednik hrvatske Vlade Hitler. To je očiti govor mržnje. Adolf Hitler odgovoran je za smrt miljuna i mlijuna ljudi, uspoređivati predsjednika hrvatske Vlade s Hitlerom je nedopustivo. To je strašno, to je zastrašujuće.''

''Sve što je povezano s veličanjem fašizma i nacizma smo svaki put osudili i sankcionirali. Pozivam da smirimo strasti i pazimo što izgovaramo'', kazao je.

''Umjesto da se raspravi o tome kako se boriti protiv nasilja što je bila glavna tema zapravo su činili sve ono što svaki nasilnik radi prije nego što udari'', komentirao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Nađ: "Žviždači, što ste zviždali, zviždali ste"

Odluku da se istovremeno glasa o oba kaznena djela koja predlaže Vlada, zastupnik SDP-a Peđa Grbin nazvao je ''degutantnom i ispod svake razine'', a za tzv. lex AP smatra da je rezultat sustavne vladine politike.

''To je politika kuhane žabe u vodi koja postaje sve toplija i toplija kako ljudi ne bi osjetili da im se stavlja famozna omča oko vrata kojom ih se želi ugušiti u laži i tajnosti'', kazao je.

Zastupnica Vesna Nađ (Socijaldemokrati) ustvrdila je da HDZ u predizborno vrijeme želi spriječiti medije da prate korupcijske afere u koje su uključeni članovi vladajuće stranke, jer se nitko neće usuditi otkriti bilo kakvu informaciju novinaru zbog zapriječene kazne zatvora do tri godine.

"Zviždači, što ste zviždali, zviždali ste'', rekla je Nađ.

Desni dio oporbe također je osudio odluku da se o uvođenju femicida i o tzv. lex AP glasa u paketu. Zastupnik Mosta Marin Miletić upozorio je na suzbijanje slobode govora i gušenje demokracije što smatra odlikama totalitarnog režima.

''Andrej Plenković ide đonom na izvore informacija, ovim zakonom želi omogućiti da se novinarima otimaju njihovi mobiteli, da ih se strahom prisiljava da informacije ne dođu do hrvatske javnosti'', kazao je Miletić.

Zastupnik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček napomenuo je da su 90 posto afera otkrili novinari, a ne nadležni organi.

''Nije prvi put da vladajuća većina pokušava smanjiti i ograničiti slobode ljudi, posebice u doba pandemije, a sada slobode profesionalnog djelovanja samih novinara'', rekao je Pavliček.

Odbijeno odvojeno glasanje

Oporba je prije početka rasprave tražila da se odvojeno glasa o uvođenju femicida i neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidnih ili dokaznih radnji u Kazneni zakon, što je odbijeno većinom glasova.

''Andrej Plenković je poručio - može snažnija zaštita žena od nasilja, ako istovremeno pristanete mene zaštititi od onih koji zvižde o koruptivnim kaznenim djelima moje stranke'', kazala je saborska zastupnica i kandidatkinja Možemo za premijerku Sandra Benčić.

''Za njega jedino moguće rješenje s obzirom na to da je toliko katastrofalno birao svoje kadrove jest da on utjera strah u one koji mogu javnosti pružiti informaciju u kakvom kriminalu i kakvoj korupciji se nalaze njegovi ministri'', smatra saborski zastupnik Mosta Božo Petrov.



HDZ-ova zastupnica Marija Jelkovac odbacila je teze iz redova oporbe da vladajući žele onemogućiti rad novinarima jer je izrijekom propisano da oni ne mogu biti počinitelji, pomagači niti poticatelji u izvršenju kaznenog djela.

''Skandalozno je da potičete iznošenje sadržaja dokaznih radnji u javnost za vrijeme kada ju u fazi nejavnog postupka, čime se ugrožava presumpcija nevinosti kao ustavna kategorija i pravo na privatnost svih sudionika u postupku'', poručila je Jelkovac.

Lex AP je uvođenje državne represije, poručio je predsjednik Republike Zoran Milanović i najavio svoj plan: ''Ako predložene izmjene Kaznenog zakona budu prihvaćene i stupe na snagu, iznimno ću, a u skladu sa svojim ustavnim ovlastima, iskoristiti institut pomilovanja za hrvatske građane koji dođu pod udar tog zakona.''



Iako je oko femicida složna i vlast i oporba, lex AP o kojem će se glasati u istom paketu mogao bi poništiti priliku da u Kazneni zakon konačno uđe femicid kao teško ubojstvo ženske osobe. Samo lani ih je bilo devet. Sedam žena pritom su ubili partneri ili bliske osobe.

