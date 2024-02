U sjedištu SDP-a sastali se Benčić i Grbin, prosvjedi oporbe se šire? Reporterka Dnevnika Nove TV: "Inicijativa je osuđena na propast"

Oporba je burno reagirala na najnoviji razvoj događaja oko afere u Ministarstvu kulture, a nezadovoljni traže i raspuštanje Sabora.

Ispred središnjice SDP-a za Dnevnik Nove TV javila se reporterka Petra Buljan.

"Treba biti realan, treba priznati da je to glasovanje, odnosno inicijativa osuđena na propast jer oporba jednostavno nema tih 76 ruku. Svjesni su toga i sami pa su nastavili razgovarati o taktici kojom će aktivirati birače da izađu na izbore, ali i da do njih dopru sve poruke koje žele. Jedna od tih taktika bio je onaj prosvjed na Markovu trgu, a o ostatku i nastavku taktike u sjedištu SDP-a razgovarali su Sandra Benčić i Peđa Grbin. Taj je sastanak završio prije nekoliko trenutaka i na stolu je i dalje ideja da bi se ti prosvjedi mogli nastaviti. Ovaj se put razmišlja čak i o opciji da se oni prošire i na druge gradove. Nisu htjeli ni potvrditi ni demantirati da su se to dogovorili jer sve te planove treba provjeriti s ostatkom stranaka na ljevici", izvijestila je Petra Buljan s Iblerova trga.

Svi detalji trebali bi biti poznati u srijedu nakon glasanja u Saboru.

"Nakon toga ćemo vidjeti koji je plan ljevice za dalje", rekla je reporterka.

