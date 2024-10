Oporba bijesna zbog uplitanja SOA-e u Plenkovićev i Milanovićev sukob: "Lolek i Bolek su uništili hrvatske institucije"

Prvo je SDP, nakon niza optužbi iz HDZ-a, SOA-u pitao financiraju li predsjednika Zorana Milanovića doista Rusi kao što to HDZ-ovci tvrde.

HDZ je potom poslao upit vodi li Vlada zaista veleizdajničku politiku kao što to tvrdi oporba.

Da je baš ponašanje druge strane skandalozno i nedopustivo u nedjelju tvrde i Milanović i premijer Andrej Plenković.

Plenković je uzurpirao SOA-u tretirajući je kao svoju špijunsku agenturu - To je samo dio objave kojom se Milanović obrušio na Plenkovića.

"Spriječio sam dosad nezabilježen pokušaj političke otmice načelnika GS OSRH kojega su Plenković i Ivan Anušić namjeravali pretvoriti u tumača i glasnogovornika svojih političkih interesa i nauma. Spriječit ću jednako tako i političku otmicu SOA-e koju je Plenković počeo zloupotrebljavati, gazeći Ustav i zakone, isključivo za svoje i potrebe kampanje HDZ-ovog predsjedničkog kvazinestranačkog kandidata Dragana Primorca", objavio je Milanović.

Plenković pak ekspresno odgovara - Milanovićevo ponašanje je to koje šteti i Hrvatskoj i njezinu ugledu u svijetu, i on je taj koji ne poštuje načelnika glavnog stožera.

"Da mu zabrani što? U vezi čega? Otkud mu ovlast u mirnodopsko vrijeme da ne da čovjeku da dođe na odbor. Pa šta je to? Pa to zahtijeva apsolutnu konsternaciju. On se jednostavno boji da mu i prvi čovjek Hrvatske vojske ne dokaže hrvatskoj javnosti istinom da on laže. A on laže tjednima, mjesecima, očito za ruske interese", rekao je Plenković.

Netrpeljivost predsjednika i premijera već je postala dio političkog folklora u Hrvatskoj, ali uplitanje SOA-e prešlo je, smatra i dio vladajućih sve granice.

"SOA bi se trebala baviti nacionalnom sigurnošću i znači nacionalna sigurnost svih građana ove države se ne bi trebala baviti nekakvim dnevnopolitičkim situacijama. Međutim, vidimo i da se MORH upliće u dnevnopolitičke situacije i razno razne. Isto tako se i MUP upliće", rekao je Tomislav Josić.

Oporba u svemu vidi problem ega dvojice predsjednika koji već godinama blokira normalan rad važnih institucija.

"Dakle, to je toliko neodgovorno pristupanje institucijama na način da ih se instrumentalizira i koristi za vlastite političke bitke koje su vrlo često temeljene na osobnim, doslovce osobnim, sukobima. To si niti jedan dužnosnik, a kamoli onaj najviši, ne bi smio dozvoliti", poručila je Ivana Kekin.

"Ta dva Loleka i Boleka su uništili hrvatske institucije, najprije uzurpirali i sad uništili. U vrijeme ratnog stanja u našem okruženju i šire, oni se loptaju. Tri godine nisu sazvali Vijeća za obranu Vijeća za nacionalnu sigurnost", rekao je Miro Bulj.

SDP koji je u ovu tranšu sukoba, uvukavši u sve SOA-u i zakuhao, u nedjelju o svemu šuti.

Pročitajte i ovo Šibenik Opći sabor HDZ-a: Izabrani su članovi Predsjedništva i Nacionalnog odbora

Pročitajte i ovo Neočekivani susret Užas u šumi: Mrki medvjed napao muškarca dok je brao gljive