SOA odgovorila Ostojiću financiraju li Rusi Milanovića, on vladajućima poručio: "To je sramota za ovu zemlju"

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić (SDP) izvijestio je u utorak da je od Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) dobio negativan odgovor na pitanje jesu li točne informacije da Rusi financiraju predizbornu kampanju predsjednika Zorana Milanovića.

Ostojić je rekao da je 14. listopada zatražio od SOA-e odgovori jesu li točne informacije da Rusi financiraju kampanju predsjednika Milanovića te prikuplja li netko dokaze već dvije godine od početka sukoba u Ukrajini o tome da bi Rusi na bilo koji način financirali predsjednika.

"Ono što smo tražili, to smo dobili. Oni koji su za to zaduženi vrlo su konkretno na to odgovorili i to više nije pitanje za mene, nego za one koji obnašaju vrlo odgovorne funkcije u državi, od ministra vanjskih poslova pa do ovih koji bi trebali biti kandidati za predsjednika da ne šire lažne informacije", rekao je Ostojić.

Dodao je da su na konkretna pitanja dobili doslovno dvije rečenice odgovora. To je sasvim dovoljno i samo govori o tome na koji se način ponašaju oni koji takvo nešto šire i govore, ustvrdio je.

Naglasio je da se ne prikupljaju nikakvi dokazi da predsjednika financiraju Rusi i da onaj tko je o tome govorio ne govori istinu, aludirajući na izjavu Dragana Primorca, HDZ-ova predsjedničkog kandidata.

Upitan treba li ministar vanjskih poslova podnijeti političku odgovornost jer je on započeo priču da Milanovića financiraju Rusi pa je kasnije reterirao, Ostojić je kazao da dva potpredsjednika Vlade kažu da nema dokaza za takvo financiranje, a ministar vanjskih poslova te iste Vlade govori sasvim suprotno.

"To je čisto ogovaranje, sramota za ovu zemlju, a da ne govorim o kršenju Ustava. Trebali bi shvatiti da predsjednik Republike dijeli odgovornost za vanjsku politiku pa, između ostaloga, i za njegovo ponašanje. Prema tome, s njim bi se trebao savjetovati, a ne da ga ovaj opanjkava", naglasio je Ostojić.

Na SOA-in odgovor osvrnuo se i premijer Andrej Plenković. Poručio je Ranku Ostojiću da bi SOA-u trebao pitati da provjeri i jesu li u HDZ-u veleizdajnici, referirajući se na izjave koje je o HDZ-u i njemu govorio predsjednik Milanović.

"A je li SOA provjeravala jesmo li mi veleizdajnici, je li provjeravala jesmo li briselski namjesnici, je li provjeravala jesmo li mi nacistička stranka? Neka drug Ostojić piše o tome SOA-i", rekao je Plenković uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a.

