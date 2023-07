Oporba o aferi u HEP-u: "Plenković i Filipović su lagali", "USKOK mora svratiti i do Banskih dvora"

Peđa Grbin (SDP) kazao je da objavljeni dokumenti pokazuju da su Vlada, Filipović i Plenković lagali, i da je Uprava HEP-a bila svjesna da nastaje ogromna šteta i rizik.

Upravi HEP-a, Filipoviću i Plenkoviću "bio je potpuno bjelodano kako će se dogoditi situacija da se viškovi plina moraju prodavati po besramno niskim cijenama, da će se netko time okoristiti", kaže Grbin, dodavši da će štetu koja nastaje za HEP, morati platiti građani, koji već sada svojim novcem dokapitaliziraju HEP.

Grbin je podsjetio na bivšeg premijera Ivu Sanadera i kako je rekao, "plinski biznis, Karamarkovo muljanje s plinom i naftom, aferu Ina i sada HEP". Poveznica su tri slova, a to je HDZ, izjavio je šef SDP-a, poručivši da Uprava HEP-a mora otići.

"Riba smrdi od glave, a Filipovića pozivam da napokon smogne hrabrosti i kaže otvoreno koji su to predatori koje je spominjao, koji sjede na grbači Hrvatske i protiv kojih se navodno bori", dodao je Grbin, rekavši da su izjave premijera da sve treba istražiti 'pljuvanje u lice svakom građaninu.

Petrov: "Dobro je da su objavljeni ti mailovi"

Božo Petrov (Most) smatra da to što se događalo u HEP-u slobodno može nazvati kriminalom. "Dobro je da su objavljeni ti mailovi (u Nacionalu) jer sada znamo da svi putevi vode do Andreja Plenkovića. A to što on ne zna i što ima amneziju svaki put kad se događa neki problem s ljudima koje on bira i postavlja, samo pokazuje da ne može pronaći drugačije ljude nego one koji na kraju završe u korupciji, klijentelizmu i kriminalu", rekao je Petrov.

Odgovoran je onaj koji postavlja ljude koji kradu, dodao je. Petrov kaže da HEP nije postupio kako treba i da se ovo može okarakterizirati kao kriminal.

"Tko je postavio čovjeka koji je proveo kriminal? Andrej Plenković. Tko je odgovoran – baba Mara na placu ili Andrej Plenković? Plenković je postavio čovjeka i, kao to se vidi iz medija, bio je o svemu obaviješten", ustvrdio je.

Zato USKOK ne treba biti samo u HEP-u nego mora malo svratiti i preko puta na Markovu trgu, u Banske dvore, izjavio je Petrov dodavši: Tamo također treba potražiti popriličan broj odgovora na brojna pitanja", smatra Petrov.

Radić: "Ovo osobni rat ministra Filipovića s Barbarićem"

Mario Radić (Domovinski pokret) smatra da je sve ovo osobni rat ministra Filipovića s Franom Barbarićem (HEP). Kaže kako ispada da je Andrej Plenković znao o čemu se tu radi.

"Je li imao dvije strane iste priče, jednu od Filipovića, a jednu od Barbarića, ja to ne znam. Ako je imao potpuno isto, on je potpuni krivac. Uostalom, on ih je postavio obojicu. Dozvoliti da država bude talac i da ovakve štete nastanu iz razloga što je netko zamislio u svojoj glavi da ga je čovjek, kad je bio kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba, rušio, da ulazi u osobni rat, i da svi skupa zbog toga ispaštamo, to je skandal svih skandala", izjavio je Radić.

Kaže da će premijer Plenković "morati objasniti izjavu da nije bio upozoren na viškove plina", jer, smatra Radić, iz objavljenih mailova (u Nacionalu) ispada suprotno.

Pavliček: "Hrvatska je u izvanrednom stanju"

Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) smatra da ovo nije afera HEP nego afera HDZ, 'sto i neka u doba vladavine Andreja Plenkovića". Ovo je još jedan dokaz ili nesavjesnog vođenja državnih tvrtki ili svjesnog vođenja državnih tvrtki u daljnju dubiozu, kako bi se pojedinci bogatili, ocijenio je.

"Ako ovo ne zaslužuje izvanrednu sjednicu Sabora, onda ne znam što zaslužuje jer se Hrvatska nalazi u izvanrednom stanju. Uprava HEP-a bi trebala podnijeti ostavku, ali i ministar Filipović jer je bio upoznat sa situacijom, a nije pravodobno reagirao", zaključio je Pavliček.