Posljedice korona krize i potresa već se sada osjećaju na ekonomskom planu. Mnogi su ostali bez posla, neki i bez kuća, a samim time i bez mogućnosti otplaćivanja kredita. Banke, za sada, građanima nisu previše izašle u susret.

Ukidanje naknada za korištenje bankomata, povećanje limita za beskontaktno plaćanje, obustava ovrha, moratorij na kredite do 6 mjeseci na bezuvjetno. To je ono što banke nude. Za oporbu nedovoljno.

"SDP je u saborsku proceduru uputio zakon da se trenutkom definiranja krize zamrzavaju na godinu dana, zamrznu krediti, da na njih ne teku kamate i da se nakon godinu dana počinju otplaćivati kao dan danas. Ne prepustiti bankama da svojim kriterijima procjenjuju tko može, a tko ne može otplaćivati svoje obveze“, oštro je poručio Gordan Maras.

Mnogi su unatoč zaposlenju jedva servisirali kreditne obveze.

A korona kriza zadala je ozbiljan udarac. Bez posla je ostalo više od 20 tisuća ljudi. Kako će dalje, mnogi se pitaju.

"Očekujem od Vlade da zakonskom mjerom zabrani sve ovrhe i to one koje se provode kako preko FINA-e tako i one koje se provode preko primanja, plaća i mirovina, a mora se zabraniti zatezna kamata, a potrebno je i deblokirati građane i zabraniti deložacije“, jasan je bio saborski zastupnik Goran Aleksić.

Kritičan prema bankama bio je i predsjednik Zoran Milanović. Poručio im je da ne pokušavaju stvarati ekstra profit. A isto to, MOST traži da se definira zakonom.

"Tražili smo da se taj zakon donese do Uskrsa kako bi naši građani imali miran Uskrs, bez zebnje i straha. Nažalost to se nije dogodilo. Zahtijevamo da se zakon što prije donese kako bi se obvezalo banke koje ne smiju ubirati ekstra profit u ovim teškim vremenima i uzimati kamate u vrijeme krize“, zatražio je Nikola Grmoja.

Ministar financija kaže da se rok od godine dana dosad nije spominjao,

ali da su banke spremne i na to. Trebalo im je vremena da mjere stave u funkciju, a iako traže kriterije važno je, poručuje, da mjere krenu. No prije dva dana bankama je poručio da očekuje više.

"U ovim okolnostima moramo biti jasni i transparentni i ne smijemo držati figu u džepu“, rekao je tada Zdravko Marić. A više očekuju i građani RH.

