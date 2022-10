Uskokova optužnica protiv četvorice bivših članova Vlade u srijedu je izazvala val oporbenih kritika na račun Vlade i premijera Andrije Plenkovića, ocijenivši to apsolutnim skandalom i presedanom, uz zahtjev za ostavkom Vlade i prijevremenim izborima.

Peđa Grbin (SDP) poručio je da su četiri člana Vlade Andreja Plenkovića optužena za kaznena djela koja su počinili za vrijeme obnašanja dužnosti te da ne pamti da se ovakvo nešto dogodilo.

"Ne pamtim da se ovako nešto dogodilo u nekoj od normalnih, uređenih europskih zemalja, ovo je apsolutni presedan jer su četiri ministra u jednom danu optuženi za udruženi poduhvat, a nisu jedini, imamo tu i Kuščevića, Žalac, Rimac... i onda će mi netko prodavati priču da o tome nije znao ništa i da se ovdje radi o borbi protiv korupcije", rekao je.

Zapitao je kakva je to borba protiv korupcije kad "isti ti ljudi tu korupciju provode u djelo".

Demokratski minimum je podnijeti ostavku

"Događa se prečesto, prevelik je uzorak i naprosto to ne može biti slučajno. To je sustav, jedini sustav u ovoj Vladi koji funkcionira, da se krade, otima tuđe i pljačkaju ljudi ove zemlje. Apsolutni skandal i svatko tko ima gram savjesti bi na mjestu predsjednika Vlade podnio ostavku. Ali kod Plenkovića toga nema ni u miligramima", izjavio je Grbin.

"Može se Plenković prati na koji god način želi, dodao je, ali je realnost da su ljudi koje je on izabrao za svoje najbliže suradnike optuženi da su krali, muljali, varali i da su korumpirani", poručio je čelnik SDP-a.

Sandra Benčić (Zeleno-lijevi blok) je ustvrdila kako činjenica da su podignute optužnice protiv tadašnja dva aktivna ministra, jednog iz bivšeg mandata i jednog potpredsjednika Vlade govori da je u smislu političke odgovornosti optužena cijela Vlada, zajedno s premijerom.

"U modernim, normalnim demokracijama ne postoji situacija u kojoj bi bilo koja vlada mogla nastaviti radom nakon što su četiri člana Vlade optužena za koruptivna djela. Ako ima i zrnce političke odgovornosti, premijer ne može napraviti ništa drugo nego podnijeti ostavku i raspisati izbore", istaknula je.

"Računa li na bilo kakvu međunarodnu karijeru, "a znamo da računa", koja je to institucija koja će zaposliti bivšeg premijera koji, nakon što su mu dva aktivna ministra, jedan bivši i potpredsjednik Vlade uhićeni zbog korupcije i optuženi, nije napravio demokratski minimum i došao pred parlament i rekao da daje ostavku.

Koja je to institucija koja će ga zaposliti, osim FIFA-e i UEFA-e, ja drugu ne vidim", zapitala je Benčić.

Promjene su blizu, osjećaju se u zraku

Nikola Grmoja (Most) ocijenio je da je jedina stabilnost koju imamo "kriminalna stabilnost".

Nevjerojatna je činjenica da niti u 24 sata imamo uhićenje bivšeg saborskog zastupnik Vinka Zulima i danas podizanje četiri optužnice protiv dva potpredsjednika Vlade i dva ministra, od kojih su dvojica danas saborski zastupnici. U svakoj normalnoj europskoj zemlji bi to značilo pad Vlade, ali u "Plenkovićevoj Hrvatskoj nastavljamo stabilno kriminalno dalje naprijed", istaknuo je, napomenuvši da ih to tjera da se još snažnije angažiraju kako bi na idućim izborima ostvarili toliko željene promjene.

"To što Vlada ovisi o uskočkim optuženicima, to im nije problem. Od Plenkovića očekujem da se čvrsto drži za svoju stolicu, da je ne da nikome i da se nada da će narod i dalje to šutke gledati i trpiti. Ja mislim da neće, da su promjene jako blizu, da se osjećaju u zraku”, smatra Grmoja, koji premijera proziva za veleizdaju zbog gašenja sisačke i riječke rafinerije pa uvozimo skuplje derivate.

Drastične zatvorske kazne za one koji se ogriješe o državnu imovinu

Za Marijana Pavličeka (Hrvatski suverenisti) ovo samo potvrđuje da su vlade Andreja Plenkovića "najkorumpiranije u modernoj hrvatskoj državi".

Podignuta optužnica protiv bivših ministara Horvata, Aladrovića i Tolušića te potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića

Moramo imati na umu da je čak 17 ministara smijenjeno u ovih šest godina smijenjeno zbog korupcije, a neki su čak bili uhićeni na svojim radnim mjestima. Riba uvijek smrdi od glave, istaknuo je, napomenuvši da se istodobno podizanje optužnica za čak četiri ministra ne događa ni u jednoj zapadnoeuropskoj zemlji.

Ono što je još gore je da i postojeću Vladu i većinu u Saboru trenutačno drže dva Uskokova optuženika, ocijenio je, uz najavu da će Suverenisti pokrenuti izmjene Kaznenog zakona za puno drastičnije zatvorske kazne za sve koji se ogriješe o državnu imovinu.

Korupciju ne toleriraju nego integriraju u sve pore države i društva

Dalija Orešković (Centar) ističe da je možda i točno kada Andrej Plenković i Branko Bačić kažu da imaju nultu stopu tolerancije na korupciju, jer, ustvrdila je, "oni korupciju ne toleriraju već ju integriraju u sve pore ove države i društva".

"Od ovih optužnica očekujem da će proći kroz iste dječje bolesti svih ostalih kaznenih postupaka povodom teških korupcijskih afera, što znači da će postupci trajati dugo, a da je upitno hoće li doći do osuđujućih presuda”, kazala je, dodavši da su brojni problemi s kojima se Hrvatska "nije htjela suočiti jer za to ne postoji politička volja, a neće je ni biti sve dok HDZ vlada".