Bliži se Antonja kad Rijeka tradicionalno ulazi u svoje peto godišnje doba, omiljenu sezonu svih ljubitelja karnevalskih događanja, opuštene zabave pod maskama i autohtonih mesopusnih običaja, no Riječki karneval se ni ove godine neće moći održati u svom uobičajenom izdanju, priopćila je Turistička zajednica grada Rijeke.

''Zbog novog snažnog vala pandemije koronavirusa i potrebe poštivanja strožih epidemioloških mjera, Riječki karneval trenutno se ne može održati u svom punom obimu pa se tako sada, odnosno u za to uobičajenim terminima, neće održati centralni događaji karnevala - Međunarodna karnevalska povorka, koja se trebala održati 27. veljače, te Dječja karnevalska povorka'', objavio je riječki gradonačelnik Marko Filipović.



No, dobra je vijest da se Dječja i Međunarodna karnevalska povorka ipak planiraju, ali ovog puta u ljetnom terminu, u koji je prebačeno i održavanje Humanitarnog karnevalskog bala.



Dio karnevalskih događanja odvijat će se i u ovom, uobičajenom terminu pa je tako već u ponedjeljak na rasporedu tradicionalna primopredaja ključa Grada Meštru karnevala, koja će ove godine biti nešto drugačija.



''Zaista se nadamo i vjerujemo da će se situacija do ljeta popraviti i da ćemo se svi moći usredotočiti na neke slađe brige – npr. u što se maskirati na ugodnih 25 stupnjeva, te da ćemo mjesece koji su pred nama iskoristiti za dodatnu kreativnost i nove ideje koje će dodatno unaprijediti kvalitetu najpoznatijeg riječkog turističkog proizvoda'', kazao je direktor Turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa.



Usprkos odgodi centralnih događaja manifestacije, u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku odigrat će se ciklus od četiri atraktivne kazališne komedije najavljene u sklopu već tradicionalnog programa “Dani smijeha u Karnevalu”, a u skladu sa svim epidemiološkim mjerama i ograničenjima koji budu na snazi u trenutku održavanja.